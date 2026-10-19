لزوم حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی در کردستان

معاون استاندار تاکید کرد:

سرویس کردستان - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار کردستان با تاکید بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی و صیانت از اشتغال، خواستار رفع موانع و همکاری جدی دستگاه های اجرایی برای جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی استان شد.

به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان که در سنندج برگزار شد، حمایت از واحدهای تولیدی را از ضرورت های توسعه تولید و اشتغال در استان دانست و گفت: شرایط اقتصادی و مشکلات ناشی از جنگ، فعالیت تعدادی از واحدهای تولیدی را تحت تاثیر قرار داده است، از این رو باید وضعیت این واحدها به صورت دقیق بررسی شود.

وی با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی در پرداخت بدهی های انرژی، خواستار بررسی و تعیین تکلیف بدهی ها و جرایم این واحدها در حوزه برق و گاز ظرف یک هفته شد.

معاون اقتصادی استاندار کردستان بر استفاده از ظرفیت های قانونی برای بخشودگی جرایم واحدهای مشمول تاکید و اظهار کرد: هرجا اختیار قانونی در سطح استان وجود دارد باید بدون اتلاف وقت برای حل مشکل اقدام شود و مواردی که خارج از اختیارات استانی است از طریق ستاد ملی و در صورت لزوم دولت پیگیری شود.

ازهاری در ادامه، اهلیت سنجی و بررسی کارشناسی دقیق پرونده ها پیش از طرح در کارگروه را ضروری دانست و افزود: پیش از ورود هر موضوع به جلسه، باید ابعاد مختلف آن در کمیته کارشناسی بررسی و پیشنهاد مشخصی برای تصمیم گیری ارائه شود.

وی همچنین به ضرورت به روز بودن بررسی های کارشناسی اشاره و تاکید کرد: شرایط واحدهای تولیدی در طول زمان تغییر می کند و پرونده هایی که مدت زیادی از بررسی آن ها گذشته است باید پیش از طرح، مجدد مورد ارزیابی قرار گیرند تا زمینه اتخاذ تصمیمات موثرتر فراهم باشد.

معاون اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به جایگاه قانونی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، حضور مدیران دستگاه های اجرایی در جلسات را ضروری برشمرد و ادامه داد: مصوبات این کارگروه لازم الاجراست و دستگاه های مسئول باید در قبال اجرای آن ها پاسخگو باشند.

اجرای ۹۷ درصد مصوبات کارگروه تسهیل تولید کردستان

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مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان نیز در این جلسه از اجرای ۹۷ درصد مصوبات ۲۳۰ جلسه گذشته کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و تثبیت اشتغال ۲۲ هزار و ۳۸۰ نفر خبر داد.

محمدبختیار خلیقی بیان کرد: پیگیری مصوبات این کارگروه و رسیدگی به مشکلات واحدهای اقتصادی، نقش مهمی در حمایت از تولید، حفظ فرصت های شغلی و تقویت اقتصاد استان دارد.

وی با تأکید بر ضرورت رفع موانع فعالیت واحدهای تولیدی، یادآور شد: مشکلات حوزه انرژی و مسائل پیش روی بنگاه های اقتصادی باید با جدیت پیگیری شود تا زمینه تداوم فعالیت واحدها، حمایت از سرمایه گذاری و پایداری اشتغال فراهم شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در این نشست، گفت: در این جلسه، هشت نفر از سرمایه گذاران و صاحبان واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی، مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند و موضوعات مربوط به فعالیت این واحدها برای بررسی و پیگیری در دستور کار قرار گرفت.

خلیقی اظهار کرد: اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، علاوه بر کمک به استمرار فعالیت واحدهای اقتصادی، در حفظ فرصت های شغلی و حمایت از معیشت خانواده ها نیز مؤثر است.