دو سال پس از انتخابات؛ هنوز خبری از تشکیل کابینه دهم اقلیم کردستان نیست

روند تشکیل کابینه دهم اقلیم کردستان با عبور از 725 روز، به طولانی‌ترین بن‌بست سیاسی در تاریخ اقلیم تبدیل شده است؛ در حالی که اختلافات میان دو حزب اصلی همچنان مانع دستیابی به توافق نهایی شده است.

به گزارش کردپرس به نوشته دراومیدیا، در اقلیم کردستان، نبود یک قانون اساسی ثابت باعث شده است پیگیری و اصرار برای تشکیل دولت جدی نباشد. این انعطاف حقوقی به طرف‌ها اجازه داده است مذاکرات را بدون محدودیت زمانی ادامه دهند.

در اقلیم کردستان، روند تشکیل دولت همواره به توافق دو نیروی اصلی، یعنی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، وابسته بوده است. زمانی که این دو نیرو بر سر پست‌ها، درآمدها یا مناطق به توافق نرسند، روند تشکیل دولت به‌طور کامل متوقف می‌شود.

طولانی شدن زمان انتظار به معنای ادامه فعالیت دولت‌های قبلی با اختیارات کاهش‌یافته است. این مسئله مشروعیت صندوق‌های رأی را تضعیف می‌کند؛ زیرا شهروندان برای ایجاد تغییر رأی می‌دهند.

هنگامی که رأی‌دهنده می‌بیند پس از گذشت صدها روز ــ برای نمونه ۷۲۵ روز در اقلیم ــ هنوز طرف‌ها نمی‌توانند بر سر میز مذاکره بنشینند، اعتماد او به خودِ روند دموکراسی تضعیف می‌شود. این مسئله نیز یکی از عوامل اصلی کاهش میزان مشارکت در انتخابات پی‌درپی است.

داده‌ها نشان می‌دهند که مدل «دموکراسی سهمیه‌ای» در سطح اقلیم در گذشته با بن‌بست مواجه شده است. با این حال، وضعیت اقلیم کردستان در دوره ششم بیش از پیش وارد مرحله خطر شده است؛ زیرا طولانی شدن این مدت به نزدیک دو سال، بدون چشم‌اندازی روشن، نشان می‌دهد سازوکارهای داخلی اقلیم برای حل بحران‌ها نیازمند بازطراحی اساسی و حقوقی هستند.

نخست؛ انتخابات و تشکیل دولت در اقلیم کردستان

فرآیند سیاسی در اقلیم کردستان، به‌ویژه پس از سال ۱۹۹۲ و تشکیل نخستین کابینه دولت، دارای پویایی خاص خود بوده است. در بیشتر دوره‌ها، فاصله زمانی میان برگزاری انتخابات پارلمانی و دستیابی به توافق نهایی برای تشکیل کابینه‌های وزارتی، زمان و مذاکرات زیادی را به خود اختصاص داده است.

۱. دوره نخست؛ کابینه اول ـ فؤاد معصوم ـ ۱۹۹۲

تاریخ‌ها: ۱۹ مه ۱۹۹۲ تا ۴ ژوئیه ۱۹۹۲

نخستین انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان پس از قیام و عقب‌نشینی نهادهای رژیم بعث بود که در پی آن نخستین کابینه دولت به ریاست فؤاد معصوم تشکیل شد.

مدت زمان میان انتخابات و تشکیل دولت: ۴۶ روز؛ یک ماه و ۱۵ روز.

۲. دوره دوم؛ کابینه پنجم ـ وحدت ـ نچیروان بارزانی ـ ۲۰۰۵–۲۰۰۶

تاریخ‌ها: ۳۰ ژانویه ۲۰۰۵ تا ۷ مه ۲۰۰۶

روند مذاکرات و تشکیل کابینه وحدت برای یکپارچه‌سازی اداره‌های اربیل و سلیمانیه، پس از چندین سال تقسیم اداری، به طول انجامید و مسئولیت ریاست آن به نچیروان بارزانی سپرده شد.

مدت زمان میان انتخابات و تشکیل دولت: ۴۶۲ روز؛ یک سال، سه ماه و هفت روز.

۳. دوره سوم؛ کابینه ششم ـ برهم صالح / کابینه هفتم ـ نچیروان بارزانی ـ ۲۰۰۹

تاریخ‌ها: ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۹ تا ۲۸ اکتبر ۲۰۰۹

مدت مذاکرات پس از انتخابات دوره سوم که در آن توافق راهبردی میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی برای جابه‌جایی پست نخست‌وزیری اجرا شد؛ ابتدا برهم صالح و سپس نچیروان بارزانی.

مدت زمان میان انتخابات و تشکیل دولت: ۹۵ روز؛ سه ماه و سه روز.

۴. دوره چهارم؛ کابینه هشتم ـ نچیروان بارزانی ـ ۲۰۱۳–۲۰۱۴

تاریخ‌ها: ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۳ تا ۱۸ ژوئن ۲۰۱۴

دوره کشمکش و مذاکرات فشرده میان طرف‌ها پس از ظهور جنبش تغییر به‌عنوان نیروی دوم، که روند تشکیل دولت فراگیر به ریاست نچیروان بارزانی را طولانی کرد.

مدت زمان میان انتخابات و تشکیل دولت: ۲۷۰ روز؛ ۹ ماه کامل.

۵. دوره پنجم؛ کابینه نهم ـ مسرور بارزانی ـ ۲۰۱۸–۲۰۱۹

تاریخ‌ها: ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۸ تا ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۹

روند تشکیل کابینه نهم به ریاست مسرور بارزانی به دلیل شدت اختلافات داخلی بر سر پست‌ها و شرایط پس از رویدادهای ۱۶ اکتبر و کرکوک، زمان زیادی به طول انجامید.

مدت زمان میان انتخابات و تشکیل دولت: ۲۸۳ روز؛ ۹ ماه و ۱۰ روز.

۶. دوره ششم؛ کابینه دهم ـ ۲۰۲۴–۲۰۲۶

تاریخ‌ها: ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ تا کنون، ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶

مرحله کنونی اقلیم کردستان و طولانی‌ترین بن‌بست سیاسی؛ مذاکرات پس از انتخابات دوره ششم پارلمان همچنان ادامه دارد و به دلیل عمق اختلافات میان دو قطب اصلی، کابینه دهم تشکیل نشده است.

مدت زمان از انتخابات تا کنون: ۷۲۵ روز؛ یک سال، ۱۱ ماه و ۲۵ روز

طولانی‌ترین بن‌بست سیاسی: دوره ششم کنونی است که در سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ به ۷۲۵ روز رسیده و به طولانی‌ترین دوره مذاکرات در تاریخ اقلیم تبدیل شده است؛ حتی بیشتر از دوره تشکیل دولت وحدت که ۴۶۲ روز طول کشید.

کوتاه‌ترین مدت: دوره نخست در سال ۱۹۹۲، مربوط به کابینه فؤاد معصوم، بود که تنها ۴۶ روز طول کشید؛ زیرا آغاز فرآیند بود و نوعی همگرایی ملی برای نجات وضعیت وجود داشت.

میانگین کلی تاریخی: با کنار گذاشتن دوره‌های غیرعادی، یعنی دوره‌های اول و ششم، میانگین زمان تشکیل دولت در اقلیم کردستان بین سه تا ۹ ماه بوده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد پویایی توافق دوجانبه سال‌به‌سال پیچیده‌تر و دشوارتر شده است.

دوم؛ نظام سیاسی اقلیم کردستان از منظر انتخابات و تشکیل دولت‌ها

با توجه به داده‌هایی که پیش‌تر ارائه شد، این اعداد تنها شمارش روزها نیستند، بلکه بازتاب واقعی کشمکش، قدرت، متون قانونی و ماهیت دموکراسی هستند. در اینجا چند برداشت ارائه می‌شود:

۱. برداشت حقوقی و قانون اساسی

قانون و قانون اساسی، چارچوب اساسی تعیین زمان تشکیل دولت‌ها هستند؛ اما اجرای آن‌ها در اقلیم متفاوت است. در اقلیم کردستان، نبود قانون اساسی ثابت و اتکا به قانون شماره یک سال ۱۹۹۲ پارلمان کردستان باعث شده است محدودیت زمانی مشابه بغداد وجود نداشته باشد. این انعطاف حقوقی به طرف‌ها اجازه داده است مذاکرات را بدون محدودیت زمانی ادامه دهند؛ همان‌گونه که در دوره ششم انتخابات «کنونی» مشاهده می‌شود که به ۷۲۵ روز رسیده، بدون آنکه مانع قانونی تعیین‌کننده‌ای وجود داشته باشد.

۲. برداشت سیاسی و پویایی قدرت

تعداد روزها معیار مستقیمی برای سطح رقابت و کشمکش میان طرف‌هاست. در اقلیم، این روند همواره به توافق دو نیروی اصلی، حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی، وابسته بوده است. زمانی که این دو نیرو بر سر پست‌ها، درآمدها یا مناطق به توافق نرسند، روند به‌طور کامل متوقف می‌شود.

دوره ششم کنونی و دوره دوم، به‌ترتیب با ۵۹۰ و ۴۶۲ روز، نشان می‌دهند کشمکش دوقطبی در کردستان از کشمکش چندقطبی در بغداد سنگین‌تر و طولانی‌تر است؛ زیرا در اینجا نیروی سومی وجود ندارد که بتواند توازن را حفظ یا نقش میانجی را ایفا کند.

۳. برداشت دموکراسی و اعتماد عمومی

از این منظر، طولانی شدن روند تشکیل دولت آسیب بزرگی به جوهر دموکراسی وارد می‌کند:

🔹 پدیده «دولت انتقالی»: طولانی شدن زمان انتظار به معنای ادامه فعالیت دولت‌های قبلی با اختیارات کاهش‌یافته است. این مسئله مشروعیت صندوق‌های رأی را تضعیف می‌کند؛ زیرا شهروند برای ایجاد تغییر رأی می‌دهد، اما برای یک سال یا بیشتر همان چهره‌های قدیمی به اداره کشور ادامه می‌دهند.

سرد شدن رأی‌دهنده: زمانی که رأی‌دهنده می‌بیند پس از گذشت صدها روز ــ ۷۲۵ روز در اقلیم ــ هنوز طرف‌ها نمی‌توانند بر سر میز مذاکره بنشینند، اعتماد او به خود روند دموکراسی تضعیف می‌شود. این مسئله نیز یکی از عوامل اصلی کاهش میزان مشارکت در انتخابات پی‌درپی است.

داده‌ها به ما می‌گویند که مدل «دموکراسی سهمیه‌ای» در سطح اقلیم با بن‌بست مواجه شده است. با این حال، وضعیت اقلیم کردستان در دوره ششم بیش از پیش وارد مرحله خطر شده است؛ زیرا طولانی شدن این مدت به نزدیک دو سال، بدون چشم‌اندازی روشن، نشان می‌دهد سازوکارهای داخلی اقلیم برای حل بحران‌ها نیازمند بازطراحی اساسی و حقوقی هستند.