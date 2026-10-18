سفر اسعد شیبانی به عراق برای شرکت در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی

سرویس سوریه - اسعد حسن شیبانی، وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه، برای شرکت در پنجاه‌ودومین نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی وارد بغداد، پایتخت عراق، شد.

به گزارش کردپرس، اسعد حسن شیبانی، وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه، روز ۱۷ اکتبر وارد بغداد شد تا در پنجاه‌ودومین نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی شرکت کند. این نشست با حضور نمایندگان کشورهای عضو و ناظر این سازمان برگزار می‌شود و قرار است به مدت دو روز ادامه داشته باشد.

به نوشته خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) و بیانیه وزارت امور خارجه عراق، نشست مذکور پس از ورود هیئت‌های شرکت‌کننده آغاز می‌شود و نمایندگان ۵۵ کشور عضو و ناظر در آن حضور خواهند داشت.

این نشست با شعار «گفت‌وگو و هم‌افزایی؛ دو رکن اساسی برای تقویت صلح و توسعه پایدار» برگزار می‌شود. هماهنگی مواضع کشورهای عضو در برابر چالش‌های جهان اسلام، رایزنی درباره مسائل مشترک و بررسی راه‌های تقویت همکاری‌های جمعی از محورهای اصلی این نشست عنوان شده است.

وزارت امور خارجه عراق نیز اعلام کرده است که میزبانی این نشست در شرایط کنونی و در سایه بحران‌ها و چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند به تقویت گفت‌وگو، هماهنگی تلاش‌ها و حمایت از ثبات و توسعه پایدار کمک کند.