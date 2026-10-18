عملیات اجرایی کنارگذر پاوه باید با شتاب بیشتری دنبال شود

فرماندار:

سرویس کرمانشاه _ فرماندار پاوه، در جریان بازدید از پروژه کنارگذر شهر پاوه، بر ضرورت تأمین و تزریق به‌موقع اعتبارات، تقویت ماشین‌آلات و تسریع در روند اجرای این پروژه مهم عمرانی تأکید کرد.

به گزارش کردپرس؛ فرزاد الماسی، با اشاره به اهمیت این پروژه برای شهرستان پاوه، خواستار برنامه‌ریزی دقیق پیمانکار و تلاش همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از کندی عملیات اجرایی شد.

وی افزود: تأخیر در اجرای پروژه‌ها با توجه به تورم و افزایش هزینه‌ها، نیازمند اعتبارات بیشتری در آینده خواهد بود؛ ازاین‌رو، باید با پیگیری مستمر، زمینه تأمین منابع مالی و تکمیل پروژه فراهم شود.

در ادامه صادق خدادادی، مدیرکل شرکت زیرساخت استان کرمانشاه نیز با اشاره به طول ۱۶.۵ کیلومتری پروژه کنارگذر پاوه، از پیگیری‌های مستمر مسئولان، به‌ویژه دکتر یوسفی، نماینده مردم منطقه، برای تأمین اعتبارات موردنیاز قدردانی کرد.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت‌ها و رایزنی‌های مسئولان ملی و استانی، این پروژه در مسیر پیشرفت قرار گرفته و به نتیجه مطلوب برسد.

این بازدید با حضور مدیرکل دفتر طرح‌های فنی شرکت زیرساخت کشور و معاون مدیرکل حوزه راهداری غرب و مرکز کشور انجام شد و طی آن، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه و مسائل مرتبط با روند اجرا مورد بررسی قرار گرفت.

تسریع در اجرای کنارگذر پاوه، مطالبه‌ای مهم و به‌حق برای بهبود وضعیت تردد و پاسخ‌گویی به نیازهای عمرانی شهرستان است؛ مطالبه‌ای که تحقق آن، در گرو تأمین اعتبار به‌موقع، هماهنگی دستگاه‌های مسئول و شتاب‌بخشی به عملیات اجرایی خواهد بود.