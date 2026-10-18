سرویس سوریه - کاروان ششم آوارگان سره‌کانی قرار است روز ۲۱ اکتبر با مشارکت بیش از ۶۰۰ خانواده از اردوگاه‌ها به مناطق اصلی سکونت خود در حومه سره‌کانی، تل‌تمر و زِرگان بازگردد.

به گزارش کردپرس، روند بازگشت آوارگان سره‌کانی به مناطق اصلی سکونت خود ادامه دارد و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، کاروان ششم این آوارگان روز چهارشنبه ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ حرکت خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود بیش از ۶۰۰ خانواده ساکن اردوگاه‌ها در این کاروان حضور داشته باشند.

به نوشته آژانس خبری هاوار، «محمود خلیل» معاون فرمانده نیروهای امنیت داخلی، اعلام کرد که کاروان ششم در تاریخ تعیین‌شده حرکت می‌کند و خانواده‌های ساکن اردوگاه‌ها را به مناطق خود در حومه سره‌کانی، تل‌تمر و زِرگان منتقل خواهد کرد.

هم‌زمان با حرکت این کاروان، ۱۱۵ خانواده دیگر که در شهر حسکه سکونت داشته‌اند نیز قرار است به مناطق اصلی خود در سره‌کانی بازگردند.

کمیته آوارگان سره‌کانی پیش‌تر برنامه‌ریزی کرده بود که هر هفته دو کاروان برای بازگشت آوارگان به مناطق خود اعزام شوند؛ با این حال، احتمال دارد در هفته پیش‌رو تنها یک کاروان حرکت کند. در صورت اجرای این برنامه، تعداد خانواده‌های حاضر در هر کاروان افزایش خواهد یافت.