تحرکات نیروهای رژیم صهیونیستی در قنیطره و درعا

سرویس سوریه - نیروهای رژیم صهیونیستی با اعزام گشت‌های نظامی به مناطق حومه درعا و قنیطره در جنوب سوریه، تحرکات جدیدی انجام دادند و در یکی از روستاهای حومه جنوبی قنیطره نیز ایست بازرسی ایجاد کردند.

به گزارش کردپرس، نیروهای رژیم صهیونیستی با اعزام گشت‌های نظامی به مناطق حومه غربی درعا و حومه جنوبی قنیطره در جنوب سوریه، تحرکات جدیدی انجام دادند؛ این تحرکات شامل پرواز یک پهپاد بر فراز منطقه وادی الرقّاد، ایجاد ایست بازرسی در روستای العیشه و حرکت کاروان نیروهای سازمان ملل به سمت مناطق مرزی بود.

به نوشته آژانس خبری هاوار، دو خودروی گشت نظامی نیروهای اسرائیلی روز ۱۷ اکتبر وارد منطقه وادی الرقّاد در حومه غربی درعا شدند و هم‌زمان یک پهپاد بر فراز این منطقه به پرواز درآمد. همچنین گشت دیگری متشکل از شش خودروی نظامی اسرائیل وارد روستای العیشه در حومه جنوبی قنیطره شد و یک ایست بازرسی در این منطقه برپا کرد.

در همین حال، کاروانی متشکل از ۱۰ خودروی متعلق به نیروهای سازمان ملل متحد در مسیر عین‌ذکر ـ نافعه به سمت روستاهای واقع در حومه غربی درعا و مناطق مرزی حرکت کرد.

بر اساس گزارشی که پیش‌تر از سوی خبرگزاری هاوار منتشر شده بود، نیروهای اسرائیلی از ابتدای اکتبر ۲۰۲۶ تا زمان انتشار این گزارش، ۸۷ بار به روستاهای جنوب سوریه یورش برده و این مناطق را بمباران کرده‌اند.