تشدید بیکاری و مشکلات معیشتی کُردهای بازگشته به عفرین

سرویس سوریه - کُردهای بازگشته به عفرین با وجود تلاش برای تأمین نیازهای روزمره خود، به دلیل افزایش قیمت سوخت و کالاهای اساسی، کاهش فرصت‌های شغلی و افت درآمدها با مشکلات اقتصادی گسترده‌ای روبه‌رو هستند.

به گزارش کردپرس، ساکنان کُرد بازگشته به عفرین در کردستان سوریه با مشکلات اقتصادی و بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ شرایطی که افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش فعالیت کارگاه‌های تولیدی و افت دستمزدها آن را تشدید کرده است. بر اساس این گزارش، حدود ۱۰ هزار خانواده عفرینی در چارچوب اجرای توافق ۲۹ ژانویه به محل زندگی خود بازگشته‌اند، اما بسیاری از آنان برای تأمین معیشت با دشواری مواجه هستند.

«کمال خوجه» ۳۴ ساله، که ۹ مه همراه با چهارمین کاروان متشکل از یک‌هزار و ۲۰۰ خانواده از قامشلو به عفرین بازگشته است در گفت‌وگو با هاوار اظهار داشت که نزدیک به پنج ماه است که نتوانسته کاری پیدا کند. به گفته او، بسیاری از کارگاه‌های تولید پوشاک آماده خطوط تولید خود را کاهش داده‌اند و افزایش قیمت سوخت، نوسان ارزش لیر و کاهش قدرت خرید مردم، فرصت‌های شغلی را محدود کرده است.

خوجه همچنین با اشاره به افزایش هزینه‌های سوخت گفت که این وضعیت مشکلاتی در تأمین نان ایجاد کرده و به تعطیلی برخی نانوایی‌ها در عفرین انجامیده است. افزایش هزینه کرایه خودروها نیز رفت‌وآمد مردم را دشوارتر کرده است.

«محمد حنان» ۴۴ ساله که در مسیرهای میان شهر عفرین و مناطق روستایی اطراف آن رانندگی می‌کند، بیان کرد که افزایش قیمت سوخت باعث شده است مردم کمتر از خودروهای کرایه‌ای استفاده کنند. به گفته او، شماری از رانندگان نیز به دلیل کاهش درآمد و بالا رفتن هزینه‌های فعالیت، دیگر قادر به ادامه کار نیستند و درآمد حاصل از کرایه‌ها برای تأمین هزینه‌های زندگی آنان کافی نیست.

کاهش دستمزد کارگران ساختمانی

«شیرو عبدو» ۲۵ ساله که پیش‌تر در یک قهوه‌خانه کار می‌کرده و ماهانه ۱۲۰ دلار درآمد داشته، اکنون در بخش ساختمان مشغول به کار است. او با اشاره به وضعیت نامناسب دستمزدها گفت که کارفرمایان در بخش ساخت‌وساز، با وجود نیاز کارگران و جوانان به اشتغال، دستمزد روزانه آنان را کاهش داده‌اند.

به گفته عبدو، دستمزد روزانه کارگران که پیش‌تر ۱۰ دلار بود، اکنون به پنج دلار رسیده است. او افزود که کارگران با وجود فعالیت بدنی سنگین، ماهانه حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار درآمد دارند؛ مبلغی که برای تأمین هزینه‌های زندگی کافی نیست.

کاهش قیمت زیتون و روغن زیتون

در این میان، کارگران روزمزد و افراد بیکار عفرین به فصل برداشت زیتون به‌عنوان فرصتی برای کسب درآمد امید بسته بودند، اما کاهش قیمت محصولات زیتون نیز چشم‌انداز درآمدزایی آنان را محدود کرده است.

بر اساس این گزارش، قیمت هر کیلوگرم زیتون در سال گذشته ۱۵۰ لیر سوریه بود، اما امسال به ۷۰ لیر کاهش یافته است؛ کاهشی حدود ۵۳ درصدی. همچنین قیمت هر ظرف ۱۶ کیلوگرمی روغن زیتون از ۹۰ دلار در سال گذشته به ۶۳ دلار در سال جاری رسیده است.

کاهش قیمت محصولات در شرایطی رخ داده که کشاورزان نیز برای کشت و نگهداری زمین‌های خود با افزایش هزینه‌های کود و سوخت مواجه هستند. این وضعیت می‌تواند درآمد کشاورزان و فرصت‌های اشتغال فصلی برای کارگران را تحت تأثیر قرار دهد.

در مجموع، بازگشت هزاران خانواده کُرد به عفرین در چارچوب توافق ۲۹ ژانویه، با چالش‌های اقتصادی و معیشتی همراه شده است و افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش دستمزدها و محدود شدن فرصت‌های شغلی، تأمین نیازهای اولیه را برای بخشی از بازگشت‌کنندگان دشوار کرده است.