نماینده ارومیه: افزایش میزان تولید سیب و انگور/ وضعیت صادرات مناسب نیست

سرویس آذربایجان غربی- نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، از رایزنی با وزیر جهاد کشاورزی به منظور خرید سیب ارومیه جهت تامین منافع کشاورزان این منطقه، خبر داد.

به گزارش کردپرس، حجت الاسلام سیدسلمان ذاکر با اشاره به ثبت جهانی سیب و انگور ارومیه، گفت: سیب و انگور ارومیه به عنوان دو محصول استراتژیک ثبت جهانی شده است که می‌تواند ظرفیت مهمی جهت ارزآوری برای کشور باشد.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هم‌اکنون بیش از یک و نیم میلیون تن سیب و سالانه ۱۹۰ هزار تن انگور در ارومیه تولید می‌شود و این دو میوه هیچ گونه ضایعاتی ندارند و اگر به آنها رسیدگی نشود در حالی از بین می‌روند که در شرایط کنونی به دلیل بارندگی زیاد میزان بار سیب و انگور در ارومیه افزایش یافته است.

این نماینده مجلس دوازدهم، اظهار کرد: به‌رغم افزایش میزان تولید سیب و انگور در ارومیه اما کشاورزان این منطقه از وضعیت صادرات آنها گلایه‌مند هستند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: قرار است بنده در این زمینه با وزیر جهادکشاورزی صحبت کنم که سازمان تعاون روستایی با تعیین قیمت مناسب نسبت به خریداری سیب صنعتی ارومیه اقدام کند تا کشاورزان متضرر نشوند./