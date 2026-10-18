خانه / فیلم / خبر / سرخط خبرهای26مهر خبرگزاری کردپرس مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: میلاد مرادی ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ ۱۷:۵۹ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ سرخط خبرهای26مهر خبرگزاری کردپرس سرخط خبرهای26مهرمنتشر شده در خبرگزاری کردپرس در استودیو خبر تقدیم حضور مخاطبان می شود. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی نماینده ارومیه: افزایش میزان تولید سیب و انگور/ وضعیت صادرات مناسب نیست خبر بعدی استاندار: مرزهای آذربایجانغربی فرصتی برای توسعه صادرات است
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