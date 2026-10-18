سازوکار جدید برای پایان صف های طولانی بنزین در راه است

فرماندار سنندج:

سرویس کردستان - فرماندار سنندج بر ضرورت رسیدگی به مطالبات فعالان حوزه حمل ونقل، تأمین زیرساخت های مورد نیاز و رفع مشکلات سوخت تأکید کرد.

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی در نشست بررسی مشکلات کامیونداران و رانندگان بخش مسافربری با اشاره به نقش حیاتی صنعت حمل ونقل در شرایط جنگی و بحرانی، اظهار کرد: رانندگان با وجود خطرات و تهدیدهای موجود، چرخه حمل ونقل کالا و جابه جایی مسافران را متوقف نکردند و در شرایطی دشوار به خدمت رسانی ادامه دادند.

وی اظهار کرد: این در حالی است که زیرساخت های حمل ونقل، از جمله جاده ها و پل ها، نیز در جریان جنگ هدف حملات قرار گرفتند؛ موضوعی که اهمیت و دشواری مسئولیت رانندگان را بیش از پیش نشان می دهد.

فرماندار سنندج با تأکید بر ضرورت حمایت از رانندگان و رفع موانع فعالیت آنان، افزود: تأمین زمین مناسب برای ایجاد توقفگاه و پارکینگ کامیونداران و تانکرداران در شهر سنندج، از نیازهای مهم این حوزه است و باید با همکاری دستگاه های مسئول، به ویژه اداره کل راه و شهرسازی، موضوع تخصیص زمین و فراهم کردن زیرساخت های لازم به طور جدی پیگیری شود.

سجادی همچنین با اشاره به مشکلات ایجادشده در تأمین سوخت و صف های طولانی بنزین برای شهروندان، از برنامه ریزی برای ساماندهی این وضعیت خبر داد و گفت: به زودی سازوکار مناسبی برای مدیریت شرایط سوخت رسانی اجرایی خواهد شد که امیدواریم با اجرای تمهیدات پیش بینی شده، صف های طولانی بنزین در سنندج و استان برچیده شود.

وی بر ضرورت هماهنگی و همکاری دستگاه های اجرایی برای حل مشکلات رانندگان، بهبود خدمات حمل ونقل و پاسخ گویی به مطالبات این قشر تأکید کرد.