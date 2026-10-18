کردپرس
راه اندازی بنیاد زبان و ادبیات کُردی از مطالبات مردم استان است
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ ۱۱:۵۰ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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استاندار کردستان:

راه اندازی بنیاد زبان و ادبیات کُردی از مطالبات مردم استان است

سرویس کردستان - استاندار کردستان گفت: راه اندازی بنیاد زبان و ادبیات کُردی یکی از مطالبات جامعه دانشگاهی و فرهنگی استان است و انتظار می رود مجوز این بنیاد نهایی و به استان ابلاغ شود.

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کردستان که با محوریت جهاد تبیین و با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور، حجت الاسلام پورذهبی نماینده ولی فقیه و رئیس شورای  فرهنگ عمومی استان، علی اصغر دریایی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان وسایر اعضای شورا در محل دفتر نماینده رهبری برگزار شد، با تأکید بر اهمیت راه اندازی بنیاد زبان و ادبیات کُردی، افزود: در همین راستا، دیداری نیز با دکتر حداد عادل انجام شده است و امیدواریم حضور بعدی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در استان برای افتتاح و رونمایی از این بنیاد باشد.

استاندار کردستان با اشاره به اهداف پیش بینی شده برای فعالیت این بنیاد ادامه داد: تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی، تحکیم وحدت و همزیستی، افزایش امید اجتماعی و گسترش مشارکت مردم از جمله اهدافی است که می تواند در چارچوب فعالیت های این بنیاد دنبال شود.

وی ابراز امیدواری کرد که موضوع تأسیس بنیاد زبان و ادبیات کُردی در اولین فرصت ممکن نهایی و مجوز آن به استان ابلاغ شود.

لهونی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه فرهنگ و برگزاری رویدادهای فرهنگی ومسیر طی شده در حوزه فرهنگ استان، اظهار کرد: با وجود محدودیت اعتبارات، تلاش شده است رویدادهای مهم فرهنگی پیش بینی شده برگزار شود و در کنار آن، برنامه های فرهنگی متنوع دیگری نیز به مجموعه فعالیت های استان افزوده شده است.

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