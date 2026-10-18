کردپرس
مسمومیت یک خانواده بوکانی با گاز منوکسیدکربن
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ ۱۲:۲۳ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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مسمومیت یک خانواده بوکانی با گاز منوکسیدکربن

سرویس آذربایجان غربی- مسئول فوریت‌های پزشکی بوکان گفت: ٥ نفر از اعضای یک خانواده در شهرک نساجی این شهر بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن مسموم شده و برای ادامه درمان به بیمارستان شهید قلی‌پور این شهر انتقال یافتند.

به گزارش کردپرس، پیمان رضایی در این باره اظهار کرد: این حادثه در یکی از منازل مسکونی شهرک نساجی بوکان گزارش شد و بلافاصله واحد موتورلانس به عنوان نخستین تیم امدادی به محل اعزام شد.

وی افزود: آمبولانس‌های پایگاه شماره یک و پایگاه بانوان اورژانس ۱۱۵ بوکان نیز به محل حادثه اعزام شدند و کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از ارزیابی وضعیت مصدومان، اقدامات درمانی اولیه را آغاز کردند.

مسئول فوریت‌های پزشکی بوکان گفت: پنج نفر در این حادثه بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن دچار مسمومیت شده بودند که پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید قلی‌پور بوکان انتقال یافتند.

رضایی با اشاره به افزایش خطر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن همزمان با آغاز فصل سرما، نسبت به رعایت نکردن اصول ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی هشدار داد.

وی بیان کرد: گاز مونوکسیدکربن بی‌رنگ، بی‌بو و بسیار خطرناک است و به همین دلیل از آن به عنوان «قاتل خاموش» یاد می‌شود.

مسئول فوریت‌های پزشکی بوکان با تاکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی هنگام نصب و استفاده از وسایل گرمایشی افزود: استفاده از دودکش‌های استاندارد و اطمینان از باز بودن مسیر خروج گازهای حاصل از احتراق، نقش مهمی در پیشگیری از مسمومیت با مونوکسیدکربن دارد.

او در پایان از شهروندان خواست با بررسی وضعیت وسایل گرمایشی و مسیر دودکش‌ها، از بروز حوادث مشابه در فصل سرما پیشگیری کنند.

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