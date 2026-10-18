دیدار الهام احمد، صباحات تونجل و پروین بولدان در کنفرانس پارلمان اروپا

به گزارش کردپرس، «الهام احمد» از چهره‌های سیاسی کُرد سوریه و نماینده مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه، «صباحات تونجل» فعال جنبش زنان آزاد (TJA) و «پروین بولدان» نماینده حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) در پارلمان ترکیه و عضو هیئت امرالی، در حاشیه بیستمین کنفرانس کمیسیون شهروندان ترکیه و اتحادیه اروپا با یکدیگر دیدار کردند.

این کنفرانس روزهای ۱۴ و ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ با همکاری گروه چپ پارلمان اروپا، ائتلاف سبزها/آزادی اروپا (Greens/EFA) و گروه اتحاد پیشرو سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها (S&D) در پارلمان اروپا در بروکسل، پایتخت بلژیک، برگزار شد.

در این کنفرانس، نمایندگان پارلمان اروپا، دانشگاهیان، حقوقدانان و سیاستمداران کُرد و تُرک درباره موضوعاتی از جمله دموکراسی، حقوق بشر، حاکمیت قانون، راهکارهای صلح‌آمیز برای حل مسئله کُرد و ارزیابی ۲۰ سال فعالیت در زمینه آینده ترکیه در اروپا به بحث و تبادل نظر پرداختند.