۵ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک در قروه کشف شد

سرویس کردستان - فرمانده انتظامی شهرستان قروه از کشف پنج کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک و توقیف ۲ دستگاه خودرو در محورهای ورودی این شهرستان خبر داد و گفت: در این عملیات سه متهم دستگیر شدند.

به گزارش کرد پرس، سرهنگ واحد مظفری به خبرنگاران گفت: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر قصد افرادی برای انتقال و توزیع مواد مخدر در شهر قروه، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، ۲ دستگاه خودروی مرتبط با این پرونده را در محورهای ورودی شهرستان شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه ادامه داد: خودروهای مورد نظر پس از هماهنگی با مراجع قضایی و در عملیاتی غافلگیرانه متوقف شدند و مأموران در بازرسی از آنها پنج کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک کشف کردند.

مظفری با اشاره به دستگیری سه متهم در این عملیات بیان کرد: برای متهمان پرونده قضایی تشکیل شده و آنان برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح معرفی شده اند.

وی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت مرتبط با خرید و فروش یا توزیع مواد مخدر، اطلاعات خود را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.