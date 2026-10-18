۵ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک در قروه کشف شد
به گزارش کرد پرس، سرهنگ واحد مظفری به خبرنگاران گفت: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر قصد افرادی برای انتقال و توزیع مواد مخدر در شهر قروه، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، ۲ دستگاه خودروی مرتبط با این پرونده را در محورهای ورودی شهرستان شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان قروه ادامه داد: خودروهای مورد نظر پس از هماهنگی با مراجع قضایی و در عملیاتی غافلگیرانه متوقف شدند و مأموران در بازرسی از آنها پنج کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک کشف کردند.
مظفری با اشاره به دستگیری سه متهم در این عملیات بیان کرد: برای متهمان پرونده قضایی تشکیل شده و آنان برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح معرفی شده اند.
وی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت مرتبط با خرید و فروش یا توزیع مواد مخدر، اطلاعات خود را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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