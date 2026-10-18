یک میلیون و ۶۳۰ هزار مرسوله پستی در کردستان جابه جا شد

سرویس کردستان - مدیرکل پست استان کردستان گفت: یک میلیون و ۶۳۰ هزار مرسوله پستی در نیمه نخست سال جاری در این استان جابه جا شد که از این تعداد، یک میلیون و ۸۰ هزار مرسوله از کردستان به سایر نقاط کشور ارسال شده است.

به گزارش کرد پرس، مرتضی ملاولی در گفت و گو با رسانه ها، اظهار کرد: در این مدت، ۵۵۰ هزار مرسوله پستی وارد استان شد و شبکه توزیع پست کردستان موفق به ثبت نرخ ۹۲ درصدی توزیع موفق مرسولات شد.

وی افزود: از مجموع مرسولات صادرشده از استان، ۱۲۰ هزار مرسوله مربوط به فروش اینترنتی بود که نشان دهنده ظرفیت کردستان در حوزه تجارت الکترونیک و فعالیت کسب وکارهای آنلاین است.

مدیرکل پست استان کردستان با اشاره به گستردگی شبکه ارائه خدمات پستی در استان بیان کرد: در حال حاضر، ۲۸۱ واحد پستی در کردستان فعالیت دارند که شامل ۱۳۳ دفتر نمایندگی روستایی، ۱۳۶ دفتر پیشخوان شهری و ۱۲ دفتر دولتی است.

ملاولی ادامه داد: این واحدها خدمات متنوعی از جمله پست ویژه، پیشتاز، اکسپرس، سفارشی و کرایه در مقصد را به شهروندان ارائه می کنند.

وی با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت خدمات پستی گفت: افزایش سرعت و دقت در جابه جایی و توزیع مرسولات و بهبود کیفیت خدمات، از اولویت های شبکه پست استان برای افزایش رضایتمندی شهروندان است.