کردپرس
۵ هزار و ۶۱۱ فرد دارای آسیب بینایی در کردستان شناسایی شدند
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ ۱۰:۲۶ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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۵ هزار و ۶۱۱ فرد دارای آسیب بینایی در کردستان شناسایی شدند

سرویس کردستان - مدیرکل بهزیستی استان کردستان گفت: پنج هزار و ۶۱۱ فرد دارای آسیب بینایی در این استان شناسایی شده اند که از این تعداد، چهار هزار و ۳۳ نفر مستمری ماهانه دریافت می کنند.

به گزارش کرد پرس، حسین رسولی در گفت و گو با رسانه های کردستان، اظهار کرد: افراد دارای آسیب بینایی در استان کردستان بر اساس شدت معلولیت در گروه های خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید قرار می گیرند و متناسب با شرایط خود از خدمات مستمر و غیرمستمر سازمان بهزیستی بهره مند می شوند.

وی افزود: بخشی از افراد دارای آسیب بینایی علاوه بر مستمری ماهانه، مشمول دریافت حق پرستاری یا کمک معیشت هستند و خدمات حمایتی به آنان بر اساس ضوابط و نیازهای فردی ارائه می شود.

مدیرکل بهزیستی استان کردستان با اشاره به تغییر رویکرد این سازمان از حمایت های صرف به سمت توانمندسازی افراد دارای معلولیت، بیان کرد: پرداخت حق بیمه، ارائه تسهیلات بانکی و کمک هزینه های تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان از جمله خدماتی است که متناسب با شرایط و نیاز افراد واجد شرایط ارائه می شود.

رسولی با تأکید بر ضرورت فراهم کردن زمینه حضور فعال افراد دارای آسیب بینایی در جامعه گفت: ایجاد فرصت های برابر و رفع موانع اجتماعی و محیطی، نقش مهمی در افزایش مشارکت این افراد در فعالیت های اجتماعی دارد.

وی، مناسب سازی معابر، دسترس پذیر کردن ساختمان های اداری و فضاهای شهری و رفع موانع فیزیکی در محیط های عمومی را از مهم ترین نیازهای افراد دارای آسیب بینایی عنوان کرد.

مدیرکل بهزیستی استان کردستان بیان کرد: مبلمان شهری نامناسب و موانع موجود در معابر نباید مانع تردد و حضور اجتماعی افراد دارای آسیب بینایی شود و لازم است مناسب سازی محیط های شهری و فراهم کردن شرایط بهره مندی برابر از امکانات عمومی در اولویت قرار گیرد.

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