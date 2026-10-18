الهام احمد:

سرویس سوریه - «الهام احمد» نماینده مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه، در بیستمین کنفرانس کُردها در پارلمان اروپا تأکید کرد که بدون تضمین‌های قانونی و ایجاد سازوکارهای نهادی برای حفظ صلح، توافق‌ها موقتی خواهند ماند و کُردها خواهان مشارکت واقعی، برابر و بنیادین در اداره سوریه هستند.

به گزارش کردپرس، «الهام احمد» نماینده مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه، در بیستمین کنفرانس کُردها در پارلمان اروپا با تأکید بر ضرورت تضمین قانونی صلح، اعلام کرد که بدون ایجاد تضمین‌های نهادی و سازوکارهای لازم، صلح پایدار نخواهد بود. وی همچنین گفت کُردها خواهان مشارکت واقعی، برابر و بنیادین در اداره سوریه هستند.

کنفرانس کُردها با هدف بررسی راهکارهای حل مسئله کُرد در ۱۴ اکتبر در پارلمان اروپا در بروکسل، پایتخت بلژیک، آغاز شد و در روز دوم، نشست‌هایی درباره تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه، گذار دموکراتیک، نقش زنان و جست‌وجوی صلح برگزار شد.

نشست سوم کنفرانس با عنوان «زنانی که آینده را می‌سازند؛ گذار دموکراتیک، اتحاد کُردها و صلح در خاورمیانه» برگزار شد.

در این نشست که «آرزو ییلماز» پژوهشگر علوم سیاسی، مدیریت آن را بر عهده داشت، عاطفه رمضاری از دانشگاه بیله‌فلد آلمان، سباحت تونجل، نماینده پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) و فعال جنبش زنان آزاد، و الهام احمد به‌عنوان نماینده شمال و شرق سوریه حضور داشتند.

الهام احمد: بدون تضمین‌های لازم، صلح پایدار نخواهد بود

الهام احمد در این نشست با اشاره به مشکلات موجود در روند ادغام نیروهای کُرد در ساختارهای دولتی سوریه، تأکید کرد که اگر صلح از نظر قانونی تضمین نشود، امکان حفظ آن وجود نخواهد داشت.

وی همچنین به مسئله شوونیسم عربی در سوریه اشاره کرد و گفت که زنان در عرصه‌های مختلف زندگی، نقش اجتماعی مهمی ایفا کرده‌اند، در ساختار زندگی اجتماعی مشارکت داشته‌اند و در مسیر آزادی جامعه نقش‌آفرین بوده‌اند.

احمد افزود که زنان در شکل‌گیری ارزش‌های دموکراتیک و اجتماعی نیز نقش داشته‌اند، اما در شرایط سیاسی جدید سوریه هنوز مشخص نیست که آیا مردم خواهند توانست دستاوردهای خودگردانی را حفظ کنند یا خیر.

وی درباره روند ادغام نیروها اظهار داشت: «ما خواهان صلحی پایدار هستیم، اما هنوز مشخص نیست که ادغام از چه مسیر و با چه روش‌هایی انجام خواهد شد و این روند چگونه می‌تواند به ایجاد صلحی پایدار کمک کند.»

نماینده مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه تأکید کرد که بدون ارائه تضمین‌های لازم، صلح صرفاً به وضعیتی موقت تبدیل خواهد شد و اگر تضمین‌های نهادی و سازوکارهای تثبیت صلح ایجاد نشوند، این وضعیت در هر لحظه ممکن است از بین برود.

الهام احمد: می‌خواهیم شریک واقعی سوریه باشیم

الهام احمد با اشاره به روابط میان کُردها و دولت سوریه گفت که مسئله اساسی در این روابط، پذیرش کُردها به‌عنوان یک بازیگر سیاسی در چارچوب دولت سوریه و به‌رسمیت شناختن هویت آنان است.

وی افزود: «ما تصمیم به ادغام گرفتیم، اما این به معنای پذیرش عقب‌نشینی نیست. می‌خواهیم شریک واقعی این کشور باشیم. ما کُردها می‌خواهیم شریک اصلی و برابر سوریه باشیم. در این زمینه اراده و عزم تصمیم‌گیری داریم.»