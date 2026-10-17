«حنجره تاریخ» با شکستن سنگ مزار خاموش نمی شود / منصور اولی

در بوکان، سنگ تازه‌ای بر مزار حسن زیرک می‌گذارند؛ سنگی که جای سنگ شکسته‌ای را می‌گیرد که عده‌ای با آن سر عناد دارند. اما این رویداد، فراتر از تخریب یک یادمان و جایگزینی آن است؛ تقابل تلخ سنگ و آواز، ویرانی و آفرینش، فراموشی و حافظه است.

کرد پرس- گویی کسانی هنوز نمی‌دانند آنچه حسن زیرک را به یکی از نام‌های ماندگار فرهنگ کُردی بدل می‌کند، نه سنگی بر مزار او، بلکه صدایی است که در تاریخ موسیقی این سرزمین ریشه دوانده است.

حسن زیرک را نمی‌توان فقط با شمار ترانه‌هایش، شهرت نامش یا جایگاه نمادینش در میان کُردها شناخت؛ او را باید شنید. اهمیت بنیادین او پیش از هر چیز در خودِ موسیقی است. در کیفیت صدایی که از همان نخستین جمله، هویت دارد؛ در توانایی‌اش برای پیوندزدن واژه و نغمه؛ در انعطاف حنجره، ظرافت تحریرها، شیوه بیان کلمات و قدرتی که با آن، اندوه و شور را در یک خط آوازی به هم می‌رساند. صدای او صرفاً حامل ملودی نیست؛ خود به یکی از عناصر سازنده معنای موسیقی تبدیل می‌شود.

در سنت‌های آوازی منطقه، تنها درست‌خواندن نغمه کافی نیست. خواننده باید بتواند به ملودی جان بدهد، به واژه وزن عاطفی ببخشد و میان ساختار موسیقایی و تجربه زیسته مردم پل بسازد. هنر حسن زیرک در همین پیوند شکل می‌گیرد. او آواز را به اجرای بی‌روحِ یک ملودی فرو نمی‌کاهد؛ در شیوه خواندنش، نغمه با کلام نفس می‌کشد، جمله‌های موسیقایی مسیر عاطفی پیدا می‌کنند و هر فراز و فرود، بخشی از روایت را بر دوش می‌کشد. شنونده فقط آهنگی را دنبال نمی‌کند؛ با صدایی روبه‌رو می‌شود که گویی چیزی را از اعماق حافظه به اکنون می‌آورد.

یکی از وجوه مهم هنر او، شخصیت آواییِ متمایزش است. در موسیقی، صدا زمانی به امضا بدل می‌شود که شنونده بتواند صاحب آن را از رنگ و شیوه بیانش بازشناسد؛ نه صرفاً از نامی که پیش از اجرا اعلام می‌شود. حسن زیرک از همین ویژگی برخوردار است: صدایی که هویت شخصی خود را حفظ می‌کند و در عین حال، با جهان عاطفی و موسیقایی فرهنگ کُردی پیوندی عمیق دارد. این پیوند، او را از یک مجریِ صرف فراتر می‌برد و به خواننده‌ای بدل می‌کند که حضورش در یک ترانه، بخشی از هویت آن ترانه می‌شود.

اهمیت او همچنین در چگونگی نشاندن آواز در بستر موسیقی منطقه نهفته است؛ در نسبتی که میان ملودی، ریتم، زبان و بیان عاطفی برقرار می‌کند. موسیقی کُردی مجموعه‌ای یکدست و محدود به یک شیوه نیست؛ سنتی گسترده و متنوع است که در جغرافیاهای مختلف، صورت‌های گوناگون آوازی و سازی می‌یابد. جایگاه حسن زیرک در این گستره، از توانایی او در بازتاب‌دادن این جهان موسیقایی و رساندن آن به گوش مخاطبان بسیاری سرچشمه می‌گیرد.

آواز او به حفظ و گسترش شنیده‌شدن ترانه‌های کُردی یاری می‌رساند و بخشی از میراثی را در حافظه نسل‌ها نگه می‌دارد که بقای آن، به اجرا، انتقال و بازشنیدن وابسته است.

از این منظر، اهمیت حسن زیرک تنها در محبوبیت او خلاصه نمی‌شود. محبوبیت می‌تواند حاصل یک دوره یا یک موج فرهنگی باشد؛ اما ماندگاری موسیقایی، به چیزی فراتر نیاز دارد: کیفیتی که با گذر زمان همچنان شنیدنی بماند. بازگشت مخاطبان به آوازهای او، آشنایی نسل‌های تازه با صدایش و ادامه حضور ترانه‌هایش در حافظه شنیداری مردم، نشانه‌هایی از همین ماندگاری‌اند. آثار او تنها یادگار دوره‌ای سپری‌شده نیستند؛ همچنان امکان شنیدن، کشف‌کردن و تجربه دوباره را فراهم می‌کنند.

در اینجا، نسبت حسن زیرک با فرهنگ کُردی نیز معنایی عمیق‌تر پیدا می‌کند. او فقط درباره یک یک مردم نمی‌خواند؛ صدایش در حفظ و انتقال بخشی از جهان احساسی و موسیقایی فرهنگ مردمش نقش دارد. زبان کُردی در آواز او صرفاً وسیله انتقال کلمات نیست؛ با آهنگ، مکث، کشش هجاها و تأکیدهای آوایی، به ماده‌ای زنده در ساخت موسیقی بدل می‌شود.

آنچه شنیده می‌شود، تنها معنای واژه‌ها نیست؛ موسیقایی‌بودن خودِ زبان نیز هست. از همین رو، آواز او برای بسیاری از شنوندگان، هم تجربه‌ای هنری است و هم راهی برای پیوند با زبان، خاطره و ریشه‌های فرهنگی.

این جایگاه، اهمیت او را به موسیقی ایران نیز پیوند می‌دهد. میراث موسیقایی ایران از سنت‌های متنوع زبانی و منطقه‌ای شکل گرفته است؛ هر سنت، با دستگاه‌ها، مقام‌ها، شیوه‌های اجرایی و حافظه تاریخی خود، بخشی از این پیکره گسترده را می‌سازد. توجه به حسن زیرک، در این معنا، توجه به یکی از صداهایی است که سهم موسیقی کُردی را در این میراث برجسته می‌کند. نادیده‌گرفتن چنین هنرمندانی، تصویر موسیقی ایران را ناقص می‌گذارد؛ همان‌گونه که شناخت جدی آنان، فهم ما را از تنوع و غنای موسیقایی این سرزمین گسترده‌تر می‌کند و فراتر از مرزهای ملی و زبانی، هنر او واجد ظرفیتی انسانی است.

برای شنیدن موسیقی، همیشه دانستن زبان خواننده ضروری نیست. گاه لرزش یک نت، کشش یک عبارت یا نحوه فرودآمدن صدا بر پایان یک جمله، چیزی را منتقل می‌کند که پیش از ترجمه کلمات درک می‌شود.

این ویژگی به‌تنهایی جایگاه جهانی برای هیچ هنرمندی را اثبات نمی‌کند، اما توضیح می‌دهد که چرا موسیقیِ ریشه‌دار در یک فرهنگ می‌تواند برای شنوندگانی بیرون از آن فرهنگ نیز معنا و جذابیت داشته باشد. جهان‌شمولی هنر، از بی‌ریشه‌شدن آن نمی‌آید؛ گاه درست از ژرفای ریشه‌هایش نیرو می‌گیرد.

با چنین نگاهی، شکستن سنگ مزار حسن زیرک نه نشانه‌ای از آسیب‌پذیری میراث او، بلکه یادآور مسئولیت ما در برابر آن است. البته تخریب مزار را نباید کوچک شمرد؛ این کار تعرض به حرمت یاد یک انسان و بی‌اعتنایی به میراث فرهنگی است. جایگزینی سنگ، اقدامی ضروری برای پاسداشت آن حرمت است. اما سنگ تازه تنها هنگامی معنای کامل خود را پیدا می‌کند که پاسداری از مزار، با پاسداری از موسیقی او همراه شود. با ثبت و نگهداری آثار، معرفی دقیق زندگی و کارنامه هنری‌اش، پژوهش درباره شیوه آوازی او و فراهم‌کردن امکان آشنایی نسل‌های تازه با این میراث.

بهترین یادمان یک خواننده، تنها سنگی بر مزارش نیست؛ شنیده‌شدنِ آگاهانه موسیقی اوست. میراث حسن زیرک زمانی زنده‌تر می‌ماند که آوازهایش نه فقط از سر دلتنگی، بلکه با گوش موسیقایی و شناختی جدی شنیده شوند؛ وقتی ویژگی‌های صدایش، شیوه بیانش، نسبت آواز و زبان در آثارش و جایگاهش در تاریخ موسیقی کُردی موضوع گفت‌وگو و پژوهش باشند. بزرگداشت هنرمند، در کنار عاطفه، به شناخت نیز نیاز دارد.

امروز در بوکان، سنگی تازه جای سنگ شکسته را می‌گیرد؛ اما هیچ سنگی نمی‌تواند اندازه واقعی حسن زیرک را تعیین کند. جایگاه او را باید در گستره آوازهایش جست‌وجو کرد؛ در توانایی‌اش برای تبدیل صدا به هویت، ملودی به روایت و اجرا به حافظه‌ای مشترک. سنگ، نشانی از مزار است؛ موسیقی، میدان واقعیِ حضور اوست.

سنگ مزارش را شکستند؛ آوازش را نه. زیرا حنجره‌ای که در حافظه موسیقایی مردم جای می‌گیرد، با ضربه به سنگ خاموش نمی‌شود. حسن زیرک در بوکان آرام گرفته است، اما صدایش همچنان در گردش است؛ در گوش شنوندگان، در زبان کُردی، در میراث موسیقی منطقه و در هر بازشنیدنی که ترانه‌ای قدیمی را به تجربه‌ای تازه بدل می‌کند.

شاید پاسخ نهایی به سنگ‌شکنی همین باشد؛ می‌توان سنگی را شکست، اما نمی‌توان با چکش، ارزش یک صدای ماندگار را از میان برد. سنگ را دوباره می‌سازند؛ آواز، از ابتدا در حافظه مردم خانه دارد.