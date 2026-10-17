️آغاز عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح مسیر ویژه ترانزیت کالا در خسروی

سرویس کرمانشاه _ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح برکت در محور قصرشیرین به خسروی با اعتباری بالغ بر ۲/۲۵۳ میلیارد ریال و با هدف تفکیک مسیر تردد زائران عتبات عالیات از ناوگان ترانزیتی خبر داد.

به گزارش کردپرس، علی سلیمی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای در مسیر منتهی به پایانه مرزی بین‌المللی خسروی اظهار کرد: پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح برکت با هدف رفع گره ترافیکی ناشی از تداخل تردد خودروهای زائران و ناوگان سنگین صادراتی و ترانزیتی، افزایش ایمنی و تسهیل عبور و مرور در محور قصرشیرین – خسروی در دستور کار قرار گرفته و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

️وی افزود: با اجرای این پروژه، مسیر تردد ناوگان حمل و نقل جاده‌ای که از محور قصرشیرین وارد جاده برکت شده و به سمت مرز عراق حرکت می‌کنند، از مسیر تردد زائران عتبات عالیات تفکیک خواهد شد؛ اقدامی که نقش مؤثری در کاهش تداخل جریان‌های ترافیکی و روان‌سازی تردد در این محور، به‌ویژه در ایام اربعین حسینی خواهد داشت.

️مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه در تشریح مشخصات فنی این پروژه گفت: احداث یک دستگاه پل روگذر دو دهانه با دهانه‌های ۲۲ و ۱۵ متری، اجرای دو دستگاه آبرو با دهانه ۱۰ متری و دو دستگاه آبرو با دهانه ۴ متری، از بخش‌های اصلی این طرح عمرانی است.

️علی سلیمی ادامه داد: ساخت رمپ‌های ورودی و خروجی، ایمن‌سازی محور و اجرای مسیر انحرافی به‌منظور تأمین تردد وسایل نقلیه در طول دوره اجرای عملیات عمرانی نیز از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده در این پروژه به شمار می‌رود.

️وی با تأکید بر جایگاه راهبردی مرز خسروی در حوزه زیارت و تجارت تصریح کرد: پایانه مرزی بین‌المللی خسروی علاوه بر نقش مهم خود در تردد زائران اربعین حسینی و عتبات عالیات، یکی از گذرگاه‌های فعال تجاری استان کرمانشاه محسوب می‌شود و روزانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ کامیون صادراتی از این مرز تردد می‌کنند.

سلیمی خاطرنشان کرد: هم‌زمانی تردد ناوگان سنگین با خودروهای حامل زائران، به‌ویژه در ایام اوج سفرهای زیارتی، ضرورت تفکیک مسیرهای ترافیکی را دوچندان کرده است و احداث تقاطع غیرهمسطح برکت می‌تواند با ایجاد مسیرهای مستقل، نقش مؤثری در کاهش گره‌های ترافیکی، افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای و تسهیل فعالیت‌های تجاری و صادراتی در این مرز ایفا کند.

وی در پایان، با اشاره به اعتبار و زمان‌بندی اجرای طرح گفت: برای احداث تقاطع غیرهمسطح برکت اعتباری بالغ بر ۲/۲۵۳ میلیارد ریال در نظر گرفته شده و مدت اجرای این پروژه ۱۸ ماه پیش‌بینی شده است.