انفجار در انبار مهمات الحشد الشعبی در بغداد

سازمان الحشد الشعبی عراق از وقوع انفجار در انبار مهمات فرسوده در یکی از مقرهای آن در شمال بغداد خبر داد.

به گزارش کردپرس، سازمان الحشد الشعبی عراق از وقوع انفجار در انبار مهمات فرسوده در یکی از مقرهای این سازمان در شمال بغداد خبر داد و اعلام کرد این حادثه تلفات جانی نداشته است.

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی گزارش داد چندین انفجار در مقر نیروهای الحشد الشعبی در شمال بغداد رخ داده است.

منابع امنیتی تأکید کردند علت وقوع انفجارها هنوز مشخص نیست.