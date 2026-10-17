بخش خصوصی بسترساز رونق و تحول در صنعت ساختمان است

استاندار کرمانشاه:

سرویس کرمانشاه _ استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تقویت بخش خصوصی در حوزه ساخت‌وساز گفت: در شرایط محدودیت منابع مالی دولت، حمایت از انبوه‌سازان، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران و بهره‌گیری از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی، نقش مهمی در رونق اقتصادی، توسعه صنعت ساختمان و ایجاد اشتغال در استان دارد.

به گزارش کردپرس، منوچهر حبیبی امروز شنبه در نشست با فعالان صنعت ساختمان، انبوه‌سازان و پیمانکاران استان، با تأکید بر ضرورت تقویت بخش خصوصی در حوزه‌های اقتصادی و عمرانی، اظهار کرد: بخش خصوصی بازوی دولت در پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی است و در شرایط محدودیت منابع مالی، باید زمینه حضور مؤثرتر سرمایه‌گذاران، انبوه‌سازان و پیمانکاران را فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه اجرای پروژه‌ها باید به اهل فن سپرده شود، افزود: تقویت بخش خصوصی، به‌ویژه در صنعت ساختمان، از ضرورت‌های توسعه استان است و باید با حمایت از فعالان این حوزه، امکان افزایش سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال را فراهم کنیم.

استاندار کرمانشاه صنعت ساختمان را یکی از بخش‌های محوری اقتصاد دانست و گفت: این صنعت علاوه بر تأمین یکی از نیازهای اساسی مردم، بخش‌های متعدد اقتصادی و تولیدی را به حرکت درمی‌آورد و در ایجاد ارزش افزوده، رونق اقتصادی و آرامش خانوارها نقش مهمی دارد.

حبیبی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان عوامل اجرایی پروژه‌ها پیش از آغاز عملیات ساخت، تصریح کرد: مشاوران، معماران، طراحان، پیمانکاران و کارفرمایان باید پیش از نهایی شدن طراحی، در کنار یکدیگر قرار گیرند و دیدگاه‌های خود را مطرح کنند تا طرح نهایی با نیازهای متقاضیان و الزامات اجرایی هماهنگ باشد و در مراحل بعدی با کمترین ایراد و تغییر مواجه شود.

وی توجه به فرهنگ بومی و ذائقه مردم کرمانشاه در طراحی واحدهای مسکونی را ضروری دانست و افزود: الگوی ساخت‌وساز در مناطق مختلف یکسان نیست و ویژگی‌های فرهنگی، شرایط اقلیمی و ترجیحات مردم باید در طراحی ساختمان‌ها مورد توجه قرار گیرد. هرچه طراحی‌ها با نیازهای واقعی مردم تناسب بیشتری داشته باشد، استقبال متقاضیان نیز افزایش خواهد یافت.

استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به شیوه‌های مختلف ساخت مسکن، بر ضرورت استفاده متوازن از ظرفیت گروه‌های ساخت و انبوه‌سازی تأکید کرد و گفت: هر یک از این روش‌ها مزایا و محدودیت‌های خود را دارند؛ گروه‌های ساخت در برخی پروژه‌ها موجب تسریع اجرا می‌شوند، در حالی که انبوه‌سازی می‌تواند به هماهنگی بیشتر در طراحی، اجرا و ارتقای کیفیت پروژه‌های بزرگ کمک کند. بنابراین، باید متناسب با شرایط هر پروژه از روش مناسب استفاده شود و محور اصلی کار، بهره‌گیری از توان بخش خصوصی و پیمانکاران متخصص باشد.

دکتر حبیبی پروژه ۵۸۸ واحدی شهید نوروزی را نمونه‌ای قابل الگوبرداری در حوزه ساخت مسکن دانست و اظهار کرد: رعایت اصول مالی، طراحی متناسب با نیاز متقاضیان و ایجاد ارتباط مؤثر با مردم از جمله ویژگی‌هایی است که می‌تواند به موفقیت پروژه‌های مسکونی کمک کند. این پروژه به‌عنوان یک تجربه موفق، مورد توجه مجموعه وزارت راه و شهرسازی نیز قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اهمیت تنظیم مدل مالی شفاف و متناسب با شرایط اقتصادی، افزود: در شرایطی که بازار با نوسانات قیمت مواجه است، داشتن مدل مالی مشخص به متقاضیان کمک می‌کند برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند و پروژه با نقص، تأخیر و ایراد کمتری پیش برود.

استاندار کرمانشاه همچنین واحد ارتباطات مردمی پروژه شهید نوروزی را تجربه‌ای ارزشمند در جلب اعتماد متقاضیان ارزیابی کرد و گفت: ارتباط صادقانه با مردم، پاسخ‌گویی مناسب، صبوری و آگاهی از مسائل تخصصی صنعت ساختمان از ویژگی‌های ضروری این واحدهاست. متقاضیان باید بتوانند مسائل و دغدغه‌های خود را مطرح کنند و پاسخ روشن و قابل اتکا دریافت کنند؛ چرا که اعتماد مردم می‌تواند در تسریع روند اجرای پروژه‌ها مؤثر باشد.

دکتر حبیبی با تأکید بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌های پروژه شهید نوروزی، خواستار تسریع در آسفالت معابر و تأمین خدمات زیربنایی از جمله آب، برق و گاز شد و افزود: تکمیل این زیرساخت‌ها باید با جدیت دنبال شود تا این پروژه به الگویی مناسب برای سایر طرح‌های مسکن استان تبدیل شود.

وی همچنین از پیگیری موضوعات مرتبط با تأخیر در صدور پروانه‌های ساختمانی، تأخیر در صدور پایان‌کار و استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی استان برای تأمین مصالح ساختمانی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و شورای مسکن استان خبر داد.