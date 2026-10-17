صلاح‌الدین محمد بهاءالدین، دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان، با انتقاد از عملکرد مسئولان اقلیم کردستان در قبال تحولات منطقه‌ای، تأکید کرد که بی‌توجهی به پیامدهای گسترش جنگ، در کنار تداوم بن‌بست سیاسی و تشکیل‌نشدن دولت جدید، موجب نگرانی است. او همچنین اختلافات جریان‌های حاکم را عامل از دست رفتن بخشی از دستاوردهای پیشین در کرکوک دانست.

بە گزارش کردپرس صلاح‌الدین محمد بهاءالدین، دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان، در جریان سفر به کرکوک، با اشاره به تحولات امنیتی منطقه و وضعیت سیاسی اقلیم کردستان، گفت آنچه در عملکرد مسئولان اقلیم مشاهده می‌شود، نگران‌کننده است؛ زیرا به گفته او، حاکمیت کردی و مسئولان اقلیم، ارزیابی درستی از خطر گسترش جنگ در منطقه نداشته‌اند.

وی ازسرگرفته‌نشدن فعالیت پارلمان و تشکیل‌نشدن دولت جدید اقلیم کردستان را در کنار بی‌توجهی به تحولات منطقه، نشانه‌ای از وضعیت موجود دانست.

دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان همچنین با انتقاد از عملکرد دو جریان اصلی حاکم در کرکوک، اظهار داشت که اختلافات سیاسی آنان در گذشته به از دست رفتن دستاوردهایی منجر شده است که پس از سقوط رژیم پیشین در این شهر حاصل شده بود.

بهاءالدین با تأکید بر ضرورت برخورداری مردم کرکوک از معیارهای روشن برای تشخیص ظلم و مقابله با ستمگران، گفت که خدمت به انسان فارغ از هرگونه تمایز، از اصول اتحاد اسلامی کردستان است و این جریان، همزیستی مسالمت‌آمیز را یکی از مبانی برنامه سیاسی خود در کرکوک و دیگر شهرهای کردستان می‌داند.

وی در ادامه تأکید کرد که برنامه اتحاد اسلامی کردستان بر خدمت‌رسانی بدون تبعیض به شهروندان استوار است و این جریان برای دستیابی به جایگاهی مؤثرتر در کرکوک تلاش خواهد کرد.

دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان در پایان با تأکید بر پایبندی این جریان به آرمان ملی کردها، گفت که تلاش‌های آن در داخل و خارج از کشور همواره بر نزدیک‌کردن دیدگاه‌ها و هماهنگ‌سازی مواضع جریان‌های کردی متمرکز بوده است.