آرامگاه حسن زیرک در بوکان بازسازی شد

سرویس آذربایجان غربی ـ سنگ مزار حسن‌زیرک، خواننده و بداهه‌خوان سرشناس موسیقی کُردی، در بوکان تعویض و آرامگاه او بازسازی شد.

به گزارش کرد پرس، این اقدام صبح یکشنبه ۲۵ مهرماه جاری با حضور علی قادری، رئیس شورای اسلامی شهر و امیر احمدی، شهردار بوکان، انجام شد و سنگ مزار جدید این هنرمند در آرامگاه او نصب شد.

حسن زیرک، متولد هشتم آذر ۱۳۰۰ در بوکان، از چهره‌های تأثیرگذار موسیقی فولکلور کُردی در قرن بیستم بود. او در طول فعالیت هنری خود صدها مقام و ترانه را به زبان کُردی سورانی اجرا کرد و آثاری نیز به زبان‌های فارسی، ترکی آذربایجانی، هورامی، لری و ارمنی در کارنامه او ثبت شده است.

زیرک پنجم تیر ۱۳۵۱ در بوکان درگذشت. آوازها و مقام‌های او، به‌ویژه در موسیقی منطقه موکریان، نقشی مهم در حفظ و انتقال موسیقی شفاهی کُردی به نسل‌های بعد داشته است.

با تعویض سنگ مزار این هنرمند، آرامگاه یکی از شناخته‌شده‌ترین صداهای موسیقی کُردی بار دیگر بازسازی شد؛ صدایی که بیش از پنج دهه پس از مرگ او، همچنان در میان دوستداران موسیقی کُردی شنیده می‌شود.