سرویس سوریه - دولت موقت سوریه در واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو درباره جامعه دروزی در سویداء، این جامعه را بخشی جدایی‌ناپذیر از سوریه دانست و اسرائیل را به دخالت در امور داخلی این کشور و افزایش بی‌ثباتی متهم کرد.

به گزارش کردپرس، دولت موقت سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد که جامعه دروزی در استان سویداء بخشی جدایی‌ناپذیر از سوریه است و رژیم صهیونیستی در تلاش برای مداخله در امور داخلی سوریه و گسترش بی‌ثباتی در این کشور است. دولت سوریه همچنین اعلام کرد که تلاش‌ها برای بازگرداندن سویداء به ساختار دولت سوریه با همکاری آمریکا و اردن ادامه دارد.

در بیانیه دولت موقت سوریه که از طریق خبرگزاری رسمی این کشور، سانا، منتشر شد، آمده است که اسرائیل در جریان رویدادهای جولای ۲۰۲۵ در سویداء از یک گروه مسلح حمایت کرده تا ثبات اجتماعی در این منطقه را برهم بزند.

دمشق در این بیانیه تأکید کرد که اسرائیل از این طریق تلاش می‌کند سوریه را به درگیری‌هایی گسترده‌تر بکشاند. دولت سوریه همچنین از اسرائیل خواست به مداخله در امور داخلی این کشور پایان دهد و به توافق‌نامه جداسازی نیروها در سال ۱۹۷۴ پایبند باشد.

اظهارات نتانیاهو درباره دیدار با احمد الشرع

بیانیه دولت موقت سوریه پس از اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در همان روز منتشر شد. نتانیاهو در سخنرانی خود در برابر حامیان دروزی‌اش اعلام کرد که از طریق تماس تلفنی با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، گفت‌وگو کرده و پس از این تماس، درگیری‌های خونین در سویداء متوقف شده است.

نتانیاهو با تأکید بر حمایت اسرائیل از دروزی‌های سوریه گفت که این کشور برای حفاظت از آنان اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اظهار داشت: «برای حفاظت از برادرانم، هر کاری از دستم برآید انجام خواهم داد.»

او همچنین اعلام کرد که در این زمینه اقدامات دیگری نیز وجود دارد که باید در آینده انجام شوند.

حملات اسرائیل به دمشق در جولای ۲۰۲۵

در جریان تحولات جولای ۲۰۲۵، ارتش اسرائیل کاخ ریاست‌جمهوری سوریه و ساختمان‌های وزارت دفاع این کشور در دمشق را هدف حملات هوایی قرار داد.

اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در آن زمان اعلام کرده بود که این حملات با هدف حفاظت از دروزی‌های جنوب سوریه انجام شده است.

این حملات در شرایطی صورت گرفت که مناطق دروزی‌نشین استان سویداء با حملات گروه‌های مسلح بدوی مواجه شده بودند. درگیری‌ها در این استان به یکی از کانون‌های تنش میان دولت سوریه و اسرائیل تبدیل شد و دو طرف درباره نقش و اهداف یکدیگر در تحولات این منطقه مواضع متفاوتی اتخاذ کردند.