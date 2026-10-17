سرویس سوریه - افراد ناشناس با حمله به گورستان برزخدان در محله شیخ مقصود حلب، به مزار جان‌باختگان نیروهای سوریه دموکراتیک و نیروهای آسایش آسیب رساندند؛ یگان‌های مدافع زنان این اقدام را محکوم و خواستار شناسایی و مجازات عاملان آن شدند.

به گزارش کردپرس، افراد ناشناس با تخریب سنگ‌قبرها و مزار جان‌باختگان در گورستان برزخدان محله شیخ مقصود حلب، خسارت‌های گسترده‌ای به این مکان وارد کردند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، مهاجمان حتی قبر یکی از جان‌باختگان به نام «شروان» را نبش کرده و پیکر او را از قبر بیرون آورده‌اند؛ پس از دور شدن مهاجمان، ساکنان منطقه پیکر او را دوباره دفن کرده‌اند.

به نوشته آژانس خبری هاوار، بر اساس تصاویر منتشرشده از این حادثه، مهاجمان سنگ‌قبرها را شکسته و به مزار جان‌باختگان آسیب زده‌اند. در همین حال، یگان‌های مدافع زنان با انتشار موضعی، این اقدام را به‌شدت محکوم کردند و خواستار رسیدگی به این حادثه شدند.

YPJ خواستار شناسایی و مجازات عاملان شد

روکسن محمد، سخنگوی یگان‌های مدافع زنان، در واکنش به این حادثه، ضمن محکوم کردن شدید تعرض به گورستان جان‌باختگان، خواستار تشکیل کمیته‌ای تخصصی برای بازسازی و حفاظت از مزار آنان شد.

وی همچنین بر ضرورت شناسایی عاملان این اقدام و مجازات آن‌ها تأکید کرد.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، گورستان برزخدان در محله شیخ مقصود حلب محل دفن بیش از ۱۰۰ تن از جان‌باختگان نیروهای سوریه دموکراتیک و نیروهای آسایش است.