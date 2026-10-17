امنیت داخلی حسکه خبر تصرف محله خشمان توسط YAT را تکذیب کرد

سرویس سوریه - مدیریت امنیت داخلی حسکه، اخبار منتشرشده درباره تصرف تعدادی از خانه‌ها و بازداشت افرادی در محله خشمان حسکه توسط یگان‌های ضدتروریسم را تکذیب کرد و اعلام کرد این یگان منحل شده و در ساختار امنیتی کنونی فعالیتی ندارد.

به گزارش کردپرس، مدیریت نیروهای امنیت داخلی حسکه با انتشار بیانیه‌ای، گزارش‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و برخی وب‌سایت‌ها درباره ورود یگان‌های ضدتروریسم(YAT) به تعدادی از خانه‌ها و بازداشت چند نفر در محله خشمان حسکه را رد کرد و این اطلاعات را «دور از واقعیت» دانست.

در بیانیه نیروهای امنیت داخلی حسکه تأکید شد که یگان‌های ضدتروریسم منحل شده‌اند و در ساختار کنونی نیروهای امنیتی حضور ندارند و فعالیتی انجام نمی‌دهند.

مدیریت امنیت داخلی حسکه همچنین اعلام کرد که تنها نیروهای امنیت داخلی با هویت رسمی و مورد تأیید، اختیار قانونی اجرای مقررات و انجام عملیات‌های امنیتی را دارند.

این نهاد در ادامه از شهروندان و رسانه‌ها خواست هنگام انتشار اخبار، صحت اطلاعات را بررسی کنند و اطلاعات خود را صرفاً از منابع رسمی دریافت کنند.

مدیریت امنیت داخلی حسکه همچنین بر ضرورت پرهیز از انتشار اخبار تأییدنشده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها تأکید کرد.