مرکز هماهنگی حوادث غیرمترقبه استانبول در پی بارندگی‌های شدید و شکسته‌شدن رکورد ۸۰ ساله، در سراسر این کلان‌شهر هشدار نارنجی صادر کرد. نوری اصلان از شهروندان خواست جز در موارد ضروری از خانه خارج نشوند و به‌جای خودروهای شخصی از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.

به گزارش کردپرس، مرکز هماهنگی حوادث غیرمترقبه شهرداری استانبول (AKOM) اعلام کرد بارندگی‌های شدیدی که از ابتدای هفته در استانبول آغاز شد، رکورد ۸۰ سال گذشته این شهر را شکست. این مرکز در پی تداوم بارش‌ها، وضعیت هشدار نارنجی اعلام کرد.

نوری اصلان، سرپرست شهرداری کلان‌شهر استانبول، با حضور در مرکز AKOM آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت جوی، آب‌گرفتگی معابر و عملیات نیروهای امدادی و خدمات شهری را دریافت کرد.

اصلان با هشدار درباره ادامه شرایط نامساعد جوی گفت: «بار دیگر به همه شهروندان هشدار دادم که از امشب، مگر در موارد ضروری، از خانه خارج نشوند. اگر خروج از خانه ضرورت داشت، به‌جای خودروی شخصی از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.»

او از ۱۶ میلیون شهروند استانبول خواست تا پایان شب آینده، در صورت نداشتن کار ضروری، در خانه بمانند و افزود: «از همشهریان و همسایگانمان خواستم این دو روز و دو شب را بدون خروج غیرضروری از خانه پشت سر بگذارند.»

سرپرست شهرداری کلان‌شهر استانبول همچنین ابراز امیدواری کرد حوادث ناشی از بارندگی شدید روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه تکرار نشود و شهروندان هشدارهای صادرشده از سوی نهادهای مسئول را جدی بگیرند.

گفتنی است، براساس تازه‌ترین داده‌های مرکز هماهنگی حوادث استانبول/ AKOM، در مناطق مختلف استانبول بین ۱۳۰ تا ۲۷۳.۱ کیلوگرم باران در هر مترمربع ثبت شد؛ به‌طوری‌که بیکوز با ۲۷۳.۱ کیلوگرم، ساری‌یر با ۲۰۸.۱ کیلوگرم و ایوب‌سلطان با ۲۰۲.۸ کیلوگرم بیشترین میزان بارندگی را داشتند. میزان بارشی که طی ۴۸ ساعت در استانبول فرو ریخت، از مجموع میانگین تاریخی بارندگی ماه‌های سپتامبر و اکتبر این شهر بیشتر بود.

بارندگی و سیلاب‌های اخیر دست‌کم چهار کشته برجای گذاشت و عملیات جست‌وجو برای یافتن مفقودان همچنان ادامه یافت. آب وارد خانه‌ها و واحدهای تجاری شد، شماری از خیابان‌ها، پارک‌ها و زیرگذرها را فراگرفت و خودروهای متعددی را با خود برد. مقام‌های ترکیه از ثبت حدود ۹ هزار و ۸۵۰ گزارش خسارت و مشکلات ناشی از سیل خبر دادند و اعلام کردند نزدیک به ۴۶ هزار نیروی امدادی و خدماتی در عملیات نجات، پاک‌سازی و کمک‌رسانی به شهروندان مشارکت کردند.