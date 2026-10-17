خوناو خلیل: آینده روند ادغام به دستاوردهای زنان بستگی دارد

سرویس سوریه - «خوناو خلیل» عضو کنگره استار در کوبانی، با تأکید بر ضرورت به‌رسمیت‌شناختن نقش زنان در روند ادغام در سوریه، گفت زنان باید با حفظ هویت، زبان و اراده مستقل خود در این روند مشارکت داشته باشند و دستاوردهای سیاسی و اجتماعی آنان حفظ شود.

به گزارش کردپرس، «خوناو خلیل» عضو کنگره استار در کوبانی، با اشاره به روند ادغام در سوریه و آینده دستاوردهای زنان در شمال و شرق این کشور، تأکید کرد که حضور و نقش زنان باید در ساختارهای سیاسی، اجتماعی و مدیریتی به رسمیت شناخته شود. وی با انتقاد از محدودیت‌های موجود در زمینه مشارکت زنان در نهادهای تصمیم‌گیری، گفت: «آن‌ها حضور و نقش زنان را نمی‌پذیرند و قبول نمی‌کنند که یک زن در رأس یک نهاد قرار بگیرد و جامعه خود را مدیریت و اداره کند.»

خلیل در گفت‌وگو با خبرگزاری مزوپوتامیا با اشاره به دستاوردهای زنان در کردستان سوریه، اظهار داشت که زنان طی سال‌های گذشته علاوه بر عرصه نظامی، در حوزه‌های سیاسی، دیپلماتیک و سازمان‌دهی اجتماعی نیز نقش پیشرو داشته‌اند.

وی با یادآوری نقش زنان در دفاع از کوبانی در برابر حملات داعش، گفت زنان برای دفاع از هویت و آزادی خود مبارزه کرده‌اند و نهادهایی مانند کنگره استار، خانه زنان سارا و بنیاد زنان در زمینه سازمان‌دهی، آگاهی‌بخشی و تقویت مشارکت زنان فعالیت می‌کنند.

این عضو کنگره استار همچنین بر نقش یگان‌های مدافع زنان (YPJ) در دفاع از جامعه و زنان تأکید کرد و گفت مقاومت و اتحاد زنان موجب شده است توانایی‌ها و نقش این نیرو به‌صورت رسمی به رسمیت شناخته شود.

ضرورت مشارکت زنان در روند ادغام

خوناو خلیل با اشاره به اهمیت روند ادغام در سوریه، تصریح کرد که ادغام دموکراتیک به معنای دموکراتیک‌کردن ساختار موجود است و زنان باید در تمامی سطوح این روند حضور داشته باشند.

وی تأکید کرد مشارکت زنان نباید صرفاً به حضور در نهادها محدود شود، بلکه آنان باید بتوانند با هویت، زبان و اراده مستقل خود در تصمیم‌گیری‌ها نقش ایفا کنند. خلیل در این‌باره گفت: «باید با رنگ، هویت و زبان خود تغییر ایجاد کنیم.»

به گفته وی، چگونگی مشارکت زنان در روند ادغام، به‌ویژه در سازوکارهای تصمیم‌گیری، آزادی سازمان‌دهی و حوزه دفاعی، از موضوعات مهمی است که بر آینده دستاوردهای زنان در شمال و شرق سوریه تأثیر خواهد گذاشت.

تأکید بر ادامه مبارزه برای زندگی آزاد و برابر

خلیل همچنین با اشاره به روند صلح و جامعه دموکراتیک، مسئولیت زنان را در این مرحله مهم دانست و بیان کرد که سازمان‌دهی بیشتر زنان می‌تواند زمینه تقویت توان جمعی آنان را فراهم کند.

وی با تأکید بر ضرورت اتحاد و همبستگی زنان گفت: «زنان هرچه بیشتر سازمان‌دهی شوند و در کنار یکدیگر بایستند، می‌توانند به هر چیزی دست پیدا کنند.»

این عضو کنگره استار در پایان با تأکید بر تداوم فعالیت‌های زنان برای دستیابی به حقوق و آزادی‌های بیشتر، گفت: «مبارزه برای زندگی آزاد و برابر را به همه‌جا گسترش خواهیم داد.»