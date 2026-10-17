درگذشت خاتون اصلان، یکی از مادران صلح

به گزارش کردپرس، خاتون اصلان، از اعضای جمعیت مادران صلح دیاربکر که شامگاه گذشته دچار حمله قلبی شده بود، جان خود را از دست داد.

خاتون اصلان در دیاربکر متولد شده بود و بخش مهمی از زندگی خود را در فعالیت‌های مرتبط با جنبش کُردی و تلاش برای برقراری صلح سپری کرد.

به گزارش آژانس ولات به نقل از ژن‌نیوز، او شامگاه پنج‌شنبه در دیاربکر دچار حمله قلبی شد و بر اثر آن جان باخت.

براساس برنامه اعلام‌شده، پیکر خاتون اصلان پس از اقامه نماز جمعه در گورستان ینی‌کوی واقع در منطقه رزان دیاربکر به خاک سپرده خواهد شد.