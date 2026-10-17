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خبر ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ ۱۳:۱۲ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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زرینه؛ جایی که موسیقی، حافظه جمعی و شادی اجتماعی به هم رسیدند

پنجشنبه، زرینه بار دیگر به قرارگاه نغمه‌هایی تبدیل شد که ریشه در حافظه تاریخی مردم کردستان دارند؛ نغمه‌هایی که از دل زندگی، روایت‌های مردمی و تجربه نسل‌ها برخاسته‌اند و هنوز می‌توانند جمعیتی بزرگ را به هم پیوند دهند. بیش از دو هزار نفر در چهارمین جشنواره آواهای فولکلور زرینه گرد هم آمدند تا در فضایی آکنده از موسیقی بومی، با بخشی از هویت فرهنگی خود دیدار کنند؛ دیداری که فراتر از شنیدن چند اجرای موسیقایی، جلوه‌ای از نیاز جامعه به همدلی، نشاط و تجربه مشترک بود.
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