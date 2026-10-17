تداوم انتقام سیاسی قلیچدار اوغلو؛ ۴۸ چهره نزدیک به اوزگور اوزل از حزب اخراج شدند

به گزارش کردپرس، شورای عالی انضباطی CHP در نشست ۱۶ اکتبر پرونده ۵۰ نفر را بررسی کرد و در پایان، رأی به اخراج قطعی ۴۸ نفر از حزب داد. شماری از چهره‌های ارشد و مدیران دوره ریاست اوزگور اوزل نیز در میان اخراج‌شدگان قرار داشتند.

براساس بیانیه رسمی حزب جمهوری‌خواه خلق، هیئت اجرایی مرکزی حزب پیش‌تر ۴۹ نفر را به اتهام «همراهی با یک حزب دیگر با وجود ادامه عضویت در CHP» و با درخواست اخراج قطعی به شورای عالی انضباطی ارجاع داده بود. پرونده متین گوزل‌کایا، رئیس پیشین تشکیلات CHP در بیتلیس، نیز جداگانه در همین نشست بررسی شد.

شورای عالی انضباطی پس از بررسی پرونده‌ها، ۴۸ نفر را به‌طور قطعی اخراج کرد؛ اما برای متین گوزل‌کایا و اوزان وارال، عضو پیشین شورای حزب، مجازاتی در نظر نگرفت.

در فهرست اخراج‌شدگان، نام سلین سایک بوکه، دبیرکل پیشین CHP؛ آیلین نازلی‌آکا، رئیس پیشین شاخه زنان؛ ایلهان جیهانر، نماینده پیشین مجلس؛ و همچنین چهره‌هایی چون یالچین قاراتپه، کرم روتا، سرکان اوزجان، یانکی باغجی‌اوغلو، گلدم آتابای و مریم گُل چیفتچی بینیجی دیده شد.

فهرست کامل افراد اخراج‌شده

اسامی ۴۸ نفری که عضویت آنان لغو شد، به شرح زیر اعلام شد:

علی عباس ارتورک، آسیه ارگول، آیلین نازلی‌آکا، بهادر اردم، باریش اووگون، بدیرخان برک دوغرو، برک قلیچ، بورجو مازیجی‌اوغلو، جانان تاشر، جانسل چیفتچی، اجویت کلش، الیف لیلا گوموش، امینه اوچاک اردوغان، گلدم آتابای، حکمت اربیلگین، ایلهان جیهانر، کرم روتا، کبری گوکدمیر، ماهر یوکسل، ملیسا اوغراش، مریم گُل چیفتچی بینیجی، نازان گونیسو، اوزان ایشیک، اوندر کورناز، پولات شاراوغلو، سلین سایک بوکه، سرجان چیغگین، سرکان اوزجان، سِوگی قلیچ، سینم کرچیچک، تولگا ساغ، تورگای اوزجان، اوغورجان ایراک، اویگار پارچال، یالچین قاراتپه، زلیخا آکساز شاهباز، توغچه هلال اوزکان، یانکی باغجی‌اوغلو، باران سیحان، امره کارتال‌اوغلو، امره ییلماز، پینار اوزون اوکاکین، اویا اونلو قیزیل، دنیز چاکر، رمزی قازماز، اوغوزهان جنان، آیسِمین گولمز و مسعود قیرشانلی.

آغاز پرونده انضباطی در ماه آگوست

روند انضباطی این افراد ۲۶ آگوست آغاز شد. مسلم ساری، سخنگوی CHP، آن زمان اعلام کرد اعضایی که با وجود حفظ عضویت خود در این حزب، برای یک حزب سیاسی دیگر فعالیت می‌کنند، با درخواست اخراج قطعی و با اجرای تدابیر احتیاطی به شورای عالی انضباطی معرفی شده‌اند.

منظور مدیریت کنونی CHP از «حزب دیگر»، ینی پارتی بود؛ حزبی که جریان نزدیک به اوزگور اوزل پس از تشدید بحران رهبری در CHP در آن فعالیت کرد. مدیریت حزب مدعی شد افراد اخراج‌شده ضمن حفظ عضویت خود در CHP، در برنامه‌ها و فعالیت‌های ینی پارتی حضور یافتند یا از این حزب حمایت کردند.

با این حال، جریان نزدیک به اوزگور اوزل دیدگاه متفاوتی داشت. براساس گزارش مدیاسکوپ، برخی از اعضای پیشین شورای حزب عمداً از CHP استعفا نکردند و به‌طور رسمی به ینی پارتی نپیوستند؛ زیرا می‌خواستند در صورت تغییر آرای قضایی و بازگشت هیئت‌های منتخب، امکان پیگیری حقوقی تصمیم‌های اتخاذشده از سوی مدیریت منصوب‌شده را حفظ کنند.

ریشه اختلاف در ابطال کنگره CHP

موج تازه اخراج‌ها بخشی از بحران عمیقی بود که پس از ابطال کنگره سی‌وهشتم CHP شکل گرفت. در آن کنگره که سال ۲۰۲۳ برگزار شد، اوزگور اوزل با شکست کمال قلیچداراوغلو به ریاست حزب رسید؛ اما دادگاه استیناف در ۲۱ می ۲۰۲۶ کنگره‌ها و تصمیم‌های حزبی پس از آن را با استناد به «بطلان مطلق» فاقد اعتبار دانست.

پس از این حکم، مدیریت اوزگور اوزل از مسئولیت‌های حزبی کنار گذاشته شد و کمال قلیچداراوغلو بار دیگر به ریاست CHP بازگشت. این تحول، حزب را عملاً به دو جناح رقیب تقسیم کرد: مدیریت مستقر به ریاست قلیچداراوغلو و جریان نزدیک به اوزگور اوزل که تصمیم‌های مدیریت جدید را فاقد مشروعیت سیاسی می‌دانست.

هواداران اوزل برای برگزاری کنگره فوق‌العاده تلاش کردند و امضای ۸۳۳ نماینده کنگره را به مرکز حزب تحویل دادند؛ اما مدیریت قلیچداراوغلو با استناد به روند قضایی، از پذیرش این درخواست خودداری کرد. پس از بی‌نتیجه‌ماندن این تلاش‌ها و تشدید اختلاف‌ها، بخشی از جریان نزدیک به اوزل فعالیت سیاسی خود را در قالب ینی پارتی یا حزب نو ادامه داد.

اخراج ۴۸ نفر از چهره‌های شناخته‌شده CHP تازه‌ترین مرحله این کشمکش بود و نشان داد اختلاف میان دو جناح، از یک مناقشه حقوقی بر سر اعتبار کنگره فراتر رفته و به جدایی سازمانی و سیاسی گسترده‌ای در اصلی‌ترین حزب مخالف ترکیه تبدیل شده است.