زرینه در تپش نغمه های ماندگار/روایت تصویری از همدلی و شادی در جشنواره آواهای فولکلور

سرویس عکس - بیش از دو هزار نفر، پنجشنبه در زرینه گرد هم آمدند تا چهارمین جشنواره آواهای فولکلور، صحنه پیوند موسیقی بومی با حافظه جمعی و شادی اجتماعی باشد. اجرای ۱۲ هنرمند از کردستان و آذربایجان غربی، در کنار شور و همراهی حاضران، روایتی زنده از فرهنگی را رقم زد که نسل ها را به هم پیوند می دهد و نشان می دهد نغمه های ریشه دار محلی، همچنان زبانی مشترک برای همدلی، هویت و نشاط جمعی اند.