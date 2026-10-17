قاچاقچی سوخت در سنندج به پرداخت ۷۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد

به گزارش کرد پرس، حسین رحیمیان در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: پرونده قاچاق ۲۸ هزار لیتر نفت گاز به ارزش ۳۶ میلیارد ریال در شعبه رسیدگی کننده تعزیرات حکومتی شهرستان سنندج بررسی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات و با توجه به ارائه نشدن مدارک کافی از سوی متهم، اتهام انتسابی را محرز دانست و وی را به پرداخت ۷۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان ادامه داد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی این محموله سوخت قاچاق را در بازرسی از یک دستگاه خودرو کشف کردند و پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

رحیمیان با تأکید بر ضرورت مقابله با قاچاق سوخت، رسیدگی به پرونده های تخلفات اقتصادی را در راستای صیانت از منابع ملی و پیشگیری از تضییع حقوق عمومی دانست.