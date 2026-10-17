خبر نویسنده: تحریریه کردپرس ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ ۱۱:۰۹ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
قاچاقچی سوخت در سنندج به پرداخت ۷۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد
سرویس کردستان - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان از محکومیت یک متهم پرونده قاچاق ۲۸ هزار لیتر نفت گاز (گازوئیل) در سنندج به پرداخت ۷۲ میلیارد ریال جزای نقدی خبر داد.
به گزارش کرد پرس، حسین رحیمیان در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: پرونده قاچاق ۲۸ هزار لیتر نفت گاز به ارزش ۳۶ میلیارد ریال در شعبه رسیدگی کننده تعزیرات حکومتی شهرستان سنندج بررسی شد.
وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات و با توجه به ارائه نشدن مدارک کافی از سوی متهم، اتهام انتسابی را محرز دانست و وی را به پرداخت ۷۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان ادامه داد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی این محموله سوخت قاچاق را در بازرسی از یک دستگاه خودرو کشف کردند و پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
رحیمیان با تأکید بر ضرورت مقابله با قاچاق سوخت، رسیدگی به پرونده های تخلفات اقتصادی را در راستای صیانت از منابع ملی و پیشگیری از تضییع حقوق عمومی دانست.
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