زرینه؛ جایی که موسیقی، حافظه جمعی و شادی اجتماعی به هم رسیدند

پنجشنبه، زرینه بار دیگر به قرارگاه نغمه‌هایی تبدیل شد که ریشه در حافظه تاریخی مردم کردستان دارند؛ نغمه‌هایی که از دل زندگی، روایت‌های مردمی و تجربه نسل‌ها برخاسته‌اند و هنوز می‌توانند جمعیتی بزرگ را به هم پیوند دهند. بیش از دو هزار نفر در چهارمین جشنواره آواهای فولکلور زرینه گرد هم آمدند تا در فضایی آکنده از موسیقی بومی، با بخشی از هویت فرهنگی خود دیدار کنند؛ دیداری که فراتر از شنیدن چند اجرای موسیقایی، جلوه‌ای از نیاز جامعه به همدلی، نشاط و تجربه مشترک بود.

کرد پرس- چهارمین دوره این جشنواره با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، فرماندار دیواندره و جمعی از علاقه‌مندان به فرهنگ و موسیقی کردی برگزار شد. در جریان این رویداد، ۱۲ هنرمند فولکلورخوان از مناطق مختلف استان کردستان و آذربایجان غربی روی صحنه رفتند و با اجرای آواهای محلی، مخاطبان را با جهان موسیقایی فرهنگ‌های بومی همراه کردند. استقبال گسترده حاضران نشان داد که موسیقی فولکلور، با وجود دگرگونی‌های سبک زندگی و گسترش صورت‌های جدید سرگرمی، همچنان از ظرفیت بالایی برای گردهم آوردن مردم برخوردار است.

اما اهمیت چنین رویدادی را نمی‌توان تنها با تعداد شرکت‌کنندگان یا شمار اجراها سنجید. جشنواره زرینه را باید در پیوند میان فرهنگ، اجتماع و نیازهای عاطفی جامعه نیز بررسی کرد؛ پیوندی که در آن، موسیقی از یک هنر شنیداری فراتر می‌رود و به زبان مشترک مردم برای بازشناسی خویشتن تبدیل می‌شود.

موسیقی؛ حافظه زنده یک جامعه

موسیقی فولکلور صرفاً مجموعه‌ای از نغمه‌های به‌جامانده از گذشته نیست؛ نوعی حافظه زنده است که تجربه‌های تاریخی، عاطفی و اجتماعی یک جامعه را در خود نگه می‌دارد. هر آوا می‌تواند حامل روایتی از زندگی روزمره، دلبستگی‌های انسانی، رنج‌ها، امیدها و شیوه زیستن مردمانی باشد که بخش مهمی از هویت خود را در زبان، موسیقی و آیین‌هایشان بازتاب داده‌اند.

از این منظر، برگزاری جشنواره آواهای فولکلور زرینه فرصتی برای بازخوانی این حافظه جمعی است. هنگامی که هنرمندان محلی روی صحنه می‌روند و مخاطبان با نغمه‌های آشنا همراه می‌شوند، گذشته صرفاً موضوعی برای یادآوری نیست؛ در زمان حال دوباره تجربه می‌شود. این استمرار، به‌ویژه در دوره‌ای که تغییرات ارتباطی، مهاجرت، شهرنشینی و گسترش فرهنگ رسانه‌ای بر شیوه‌های زندگی اثر گذاشته‌اند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

در چنین شرایطی، حفظ موسیقی بومی به معنای ایستادن در برابر تغییرات نیست؛ بلکه تلاشی برای آن است که جامعه در مسیر تحول، ارتباط خود را با ریشه‌های فرهنگی‌اش از دست ندهد. فرهنگ زمانی زنده می‌ماند که امکان بازآفرینی، انتقال و تجربه دوباره داشته باشد. جشنواره‌ها می‌توانند یکی از بسترهای تحقق این فرایند باشند؛ به شرط آنکه به برگزاری مقطعی برنامه‌ها محدود نمانند و زمینه ارتباط مستمر هنرمندان، مخاطبان و نسل جوان را فراهم کنند.

از صحنه موسیقی تا میدان همبستگی اجتماعی

یکی از مهم‌ترین ابعاد جشنواره زرینه، شکل‌گیری فضایی مشترک برای حضور گروه‌های مختلف اجتماعی است. گردهم آمدن بیش از دو هزار نفر پیرامون موسیقی بومی، نشان می‌دهد که رویدادهای فرهنگی ظرفیت آن را دارند که برای مدتی، تفاوت‌های فردی و روزمره را در بستری از تجربه مشترک قرار دهند.

از نگاه جامعه‌شناختی، این لحظات را می‌توان با مفهوم «همبستگی اجتماعی» توضیح داد. افراد در زندگی روزمره، اغلب درگیر مسئولیت‌ها، محدودیت‌ها و دغدغه‌های شخصی‌اند؛ اما در یک رویداد فرهنگی، تجربه‌ای مشترک شکل می‌گیرد که امکان گفت‌وگو، همراهی و احساس تعلق را افزایش می‌دهد. شنیدن یک نغمه آشنا، هم‌خوانی با هنرمند یا سهیم شدن در شور جمعیت، تجربه‌هایی هستند که فرد را از انزوای زندگی روزمره بیرون می‌آورند و او را در پیوند با دیگران قرار می‌دهند.

در این معنا، جشنواره موسیقی فقط محل اجرای هنرمند و تماشای مخاطب نیست؛ فضایی اجتماعی است که در آن روابط انسانی فرصت تازه‌ای برای شکل‌گیری پیدا می‌کنند. شهر نیز در این فرایند، از یک محدوده جغرافیایی فراتر می‌رود و به مکانی برای تجربه تعلق جمعی تبدیل می‌شود.

البته حضور گسترده مردم به‌تنهایی برای اثبات افزایش پایدار سرمایه اجتماعی کافی نیست؛ بااین‌حال، چنین استقبالی نشانه‌ای قابل توجه از ظرفیت مشارکت فرهنگی و علاقه عمومی به تجربه‌های جمعی است. تداوم این رویدادها، همراه با فراهم کردن فرصت مشارکت واقعی شهروندان، می‌تواند این ظرفیت اولیه را به پیوندهای اجتماعی ماندگارتر تبدیل کند.

شادی اجتماعی؛ نیازی فراتر از سرگرمی

در تحلیل اهمیت جشنواره‌های فرهنگی، نباید از نقش آن‌ها در ایجاد شادابی اجتماعی غافل شد. شادی در زندگی جمعی صرفاً احساس خوشایندی نیست که برای ساعاتی پدیدار شود و پس از پایان یک برنامه از میان برود؛ بلکه یکی از مؤلفه‌های کیفیت زندگی اجتماعی است. جامعه برای حفظ پویایی خود، به فضاهایی نیاز دارد که در آن‌ها امکان آسودگی روانی، تعامل انسانی، تجربه زیبایی و مشارکت جمعی فراهم باشد.

موسیقی، به‌ویژه در شکل زنده و جمعی آن، می‌تواند چنین فضایی ایجاد کند. ریتم، آواز و حضور مشترک مخاطبان، زمینه‌ای برای تخلیه تنش‌های روزمره، تقویت احساس سرزندگی و تجربه عاطفه جمعی فراهم می‌آورد. جشنواره زرینه نیز از این منظر اهمیت دارد: مردم تنها برای شنیدن موسیقی گرد هم نیامدند؛ آن‌ها فرصتی برای سهیم شدن در یک تجربه فرهنگی مشترک پیدا کردند.

در جوامعی که فرصت‌های تفریحی و فرهنگی متنوع به‌صورت برابر در دسترس همه گروه‌ها نیست، برگزاری رویدادهای عمومی در شهرهای کوچک می‌تواند اهمیت مضاعفی داشته باشد. این برنامه‌ها، اگر با دسترسی مناسب و هزینه‌های قابل‌قبول برگزار شوند، امکان بهره‌مندی از فعالیت‌های فرهنگی را از انحصار مراکز بزرگ شهری خارج می‌کنند و به شهروندان مناطق کمتر برخوردار از امکانات فرهنگی اجازه می‌دهند در متن زندگی هنری قرار گیرند.

از این رو، جشنواره‌های محلی را باید بخشی از سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی دانست، نه صرفاً برنامه‌هایی مناسبتی برای پر کردن تقویم رویدادها. سرمایه‌گذاری بر نشاط اجتماعی، به معنای فراهم کردن فرصت‌هایی برای تجربه جمعی، مشارکت داوطلبانه و تقویت احساس تعلق به محیط زندگی است؛ فرصت‌هایی که می‌توانند به افزایش رضایت از زندگی شهری کمک کنند.

زرینه و ظرفیت فرهنگی شهرهای کوچک

برگزاری جشنواره آواهای فولکلور در زرینه، موضوع دیگری را نیز پیش می‌کشد: نقش شهرهای کوچک در تولید و بازنمایی فرهنگ. در بسیاری از موارد، تمرکز امکانات فرهنگی و رسانه‌ای در مراکز بزرگ شهری سبب می‌شود ظرفیت‌های هنری مناطق کوچک‌تر کمتر دیده شوند. درحالی‌که بخش مهمی از تنوع فرهنگی ایران در همین جغرافیاهای محلی شکل گرفته است؛ جایی که زبان، موسیقی، آیین‌ها و شیوه‌های زیست، هویت‌های فرهنگی متمایزی را پدید آورده‌اند.

جشنواره زرینه می‌تواند بستری برای تغییر این وضعیت باشد. حضور هنرمندان از مناطق مختلف کردستان و آذربایجان غربی، علاوه بر معرفی صداها و شیوه‌های اجرایی گوناگون، امکان ارتباط میان هنرمندان و مخاطبان فراتر از مرزهای یک شهر را فراهم می‌کند. چنین ارتباطی می‌تواند به تبادل تجربه، گسترش شبکه‌های هنری و شناخت بیشتر تنوع فرهنگی منطقه بینجامد.

از سوی دیگر، رویدادهای فرهنگی مستمر می‌توانند در تقویت هویت شهری نقش داشته باشند. هنگامی که یک شهر به‌واسطه جشنواره‌ای شناخته‌شده، هنرمندان بومی یا میراث موسیقایی خود در حافظه عمومی جای می‌گیرد، نوعی اعتبار فرهنگی برای آن شکل می‌گیرد. این اعتبار، در صورت برنامه‌ریزی درست، می‌تواند به افزایش حضور علاقه‌مندان، رونق فعالیت‌های فرهنگی و تقویت برخی کسب‌وکارهای محلی نیز کمک کند.

بااین‌حال، تحقق این ظرفیت‌ها به استمرار و کیفیت برگزاری وابسته است. جشنواره‌ای که تنها در روز اجرا مورد توجه قرار گیرد، ممکن است نتواند آثار گسترده و ماندگاری بر جای بگذارد. در مقابل، پیوند دادن رویداد با آموزش موسیقی محلی، مستندسازی آثار، معرفی هنرمندان، مشارکت مدارس و مراکز فرهنگی و ایجاد فرصت‌های اجرایی در طول سال، می‌تواند آن را به بخشی از زیست فرهنگی شهر تبدیل کند.

حمایت از هنرمندان؛ حلقه ضروری پاسداشت میراث

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علی‌اصغر دریایی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، در این جشنواره موسیقی فولکلور را بخشی ارزشمند از فرهنگ و میراث هنری مردم کردستان دانست و بر ضرورت صیانت از این گنجینه تأکید کرد. او همچنین جشنواره‌های موسیقی را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های هنری مناطق مختلف، انتقال آواهای اصیل به نسل جوان و تقویت ارتباط نسل‌های جدید با ریشه‌های فرهنگی خود توصیف کرد.

دریایی با اشاره به برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری در شهرستان‌های استان، بر معرفی و تکریم مفاخر، بزرگان و هنرمندان هر منطقه نیز تأکید داشت؛ رویکردی که می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر نسل جوان با سرمایه‌های فرهنگی سرزمین خود را فراهم آورد.

این تأکید زمانی به نتیجه‌ای پایدار می‌رسد که پاسداشت میراث موسیقایی، از سطح سخنرانی و اجرای جشنواره فراتر برود. هنرمندان فولکلورخوان حاملان دانشی هستند که بخش مهمی از آن در تجربه، شیوه اجرا و انتقال شفاهی شکل گرفته است. ثبت و آرشیو آثار، فراهم کردن امکان آموزش، حمایت از تولیدات موسیقایی و ایجاد فرصت‌های منظم برای اجرا، از جمله اقداماتی است که می‌تواند تداوم این میراث را تضمین کند.

عارف محمدخانی، شهردار زرینه، نیز هدف از برگزاری جشنواره را پاسداشت موسیقی اصیل کردی، حفظ میراث فرهنگی منطقه و ایجاد شور و نشاط اجتماعی عنوان کرد. او با اشاره به استقبال بیش از دو هزار نفر از چهارمین دوره این رویداد، بر اهمیت حمایت از هنرمندان بومی و فراهم کردن زمینه برگزاری برنامه‌های فرهنگی بیشتر در شهر تأکید داشت.

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این رویکرد زمانی اثربخش‌تر خواهد بود که هنرمندان نه‌فقط به‌عنوان اجراکنندگان یک برنامه، بلکه به‌عنوان صاحبان دانش و سرمایه فرهنگی جامعه به رسمیت شناخته شوند. استمرار فعالیت هنری، دسترسی به امکانات حرفه‌ای و برخورداری از حمایت نهادی، از ضرورت‌هایی است که می‌تواند میان حفظ میراث گذشته و خلق آثار تازه پیوند برقرار کند.

محمد خانی با اشاره به اینکه دبیرخانه این جشنواره در شهرداری زرینه اوباتو تشکیل شده است، گفت: اعتبار مالی این جشنواره هم از سوی شهرداری و در راستای ایجاد شور و نشاط فرهنگی و اهمیت به مسائل فرهنگی تامین شده است.

نسل جوان؛ مخاطب امروز و وارث فردا

یکی از پرسش‌های اساسی درباره آینده موسیقی فولکلور، چگونگی انتقال آن به نسل جوان است. آشنایی با میراث بومی زمانی عمیق‌تر می‌شود که از توصیه‌های کلی درباره حفظ سنت فراتر برود و به تجربه‌ای زنده و جذاب تبدیل شود. جوانان باید بتوانند این موسیقی را نه صرفاً متعلق به گذشته، بلکه بخشی از فرهنگ زنده و قابل‌تفسیر زمان خود بدانند.

در این مسیر، جشنواره‌ها فرصتی برای مواجهه مستقیم با هنرمندان و شیوه‌های اجرایی بومی فراهم می‌کنند. بااین‌حال، برای افزایش اثربخشی آن‌ها می‌توان برنامه‌های آموزشی، نشست‌های گفت‌وگو با پیشکسوتان، کارگاه‌های موسیقی محلی و فعالیت‌های مشارکتی ویژه نوجوانان و جوانان را نیز در نظر گرفت. استفاده سنجیده از رسانه‌های دیجیتال برای معرفی آثار و روایت زندگی هنرمندان نیز می‌تواند دامنه دسترسی به این میراث را گسترش دهد.

هدف، تحمیل سلیقه فرهنگی نسل‌های گذشته به نسل امروز نیست؛ بلکه ایجاد امکان آشنایی، انتخاب و مشارکت است. میراثی که تنها در مراسم رسمی دیده شود، ممکن است به‌تدریج از زندگی روزمره فاصله بگیرد. اما میراثی که امکان یادگیری، بازآفرینی و ارتباط با تجربه‌های جدید را پیدا کند، شانس بیشتری برای استمرار خواهد داشت.

فراتر از یک جشنواره؛ ضرورتی برای زندگی فرهنگی

چهارمین جشنواره آواهای فولکلور زرینه، با حضور گسترده مردم و اجرای ۱۲ هنرمند از کردستان و آذربایجان غربی، بار دیگر نشان داد که موسیقی بومی می‌تواند نقطه تلاقی هویت فرهنگی، مشارکت اجتماعی و نشاط عمومی باشد. این رویداد، در کنار ارزش هنری خود، فرصتی برای بازاندیشی در جایگاه فرهنگ در زندگی شهرهای کوچک و نقش آن در تقویت پیوندهای انسانی فراهم می‌کند.

بااین‌همه، اهمیت واقعی چنین جشنواره‌ای تنها در شور و استقبال روز برگزاری خلاصه نمی‌شود؛ معیار مهم‌تر، آن چیزی است که پس از پایان برنامه باقی می‌ماند: آیا هنرمندان از فرصت‌های بیشتری برای فعالیت برخوردار می‌شوند؟ آیا جوانان ارتباط نزدیک‌تری با موسیقی بومی پیدا می‌کنند؟ آیا این رویداد به گسترش مشارکت فرهنگی و تداوم برنامه‌های هنری در شهر می‌انجامد؟

پاسخ به این پرسش‌ها، آینده جشنواره زرینه را از یک برنامه موفق محلی به فرصتی برای توسعه فرهنگی پیوند می‌دهد. اگر تداوم این رویداد با حمایت عملی از هنرمندان، مشارکت شهروندان، آموزش نسل جوان و برنامه‌ریزی فرهنگی بلندمدت همراه شود، می‌توان انتظار داشت که آثار آن فراتر از یک روز و یک صحنه امتداد یابد.

در زرینه، آن روز موسیقی بهانه‌ای شد تا مردم کنار یکدیگر بایستند، نغمه‌های آشنا را بشنوند و بخشی از حافظه مشترک خود را دوباره تجربه کنند. ارزش چنین لحظه‌ای در همین پیوند نهفته است: فرهنگی که شنیده می‌شود، میان مردم گردش می‌کند و به زندگی روزمره بازمی‌گردد، هنوز زنده است. جشنواره آواهای فولکلور زرینه نیز زمانی به رسالت کامل خود نزدیک خواهد شد که این صداها نه فقط در روز جشنواره، بلکه در جریان پیوسته زندگی فرهنگی کردستان طنین‌انداز بمانند.

گزارش: منصور اولی