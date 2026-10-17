خانه / فیلم / خبر / کورتەی هەواڵەکانی 25ی ڕەزبەری ۱۴۰۵ی هەتاوی مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: تحریریه کردپرس ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ ۱۱:۰۸ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ کورتەی هەواڵەکانی 25ی ڕەزبەری ۱۴۰۵ی هەتاوی کورتەی گرینگترین هەواڵەکانی 25ی ڕەزبەری ۱۴۰۵ی هەتاوی لە ستۆدیۆی کوردپرێس پێشکەشتان دەکرێت. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی زرینه؛ جایی که موسیقی، حافظه جمعی و شادی اجتماعی به هم رسیدند خبر بعدی قاچاقچی سوخت در سنندج به پرداخت ۷۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد
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