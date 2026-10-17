سرویس آذربایجان غربی- فرماندار پیرانشهر از اختصاص ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار اولیه برای احداث بازارچه مرزی تمرچین خبر داد و گفت: راه‌اندازی این بازارچه می‌تواند به توسعه مبادلات مرزی، ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود معیشت مرزنشینان کمک کند.

به گزارش کردپرس، لقمان خسروپور روز شنبه در گفت و گویی خبری اظهار کرد: اختصاص این اعتبار، گام نخست برای اجرای طرح بازارچه مرزی تمرچین است و پیگیری‌های لازم برای تامین اعتبارات مورد نیاز، تکمیل زیرساخت‌ها و فراهم‌کردن مقدمات اجرایی آن با همکاری دستگاه‌های مسوول انجام خواهد شد.

وی افزود: احداث بازارچه مرزی تمرچین یکی از طرح‌های مهم اقتصادی منطقه است که می‌تواند با فراهم‌کردن بستر مناسب برای فعالیت‌های تجاری، به افزایش فرصت‌های درآمدزایی، رونق کسب‌وکارهای محلی و تقویت اقتصاد پیرانشهر کمک کند.

فرماندار پیرانشهر گفت: هدف ما این است که مردم منطقه سهم بیشتری از ظرفیت‌های اقتصادی مرز داشته باشند و فعالیت‌های مرزنشینی در چارچوبی منظم، شفاف و با رعایت ضوابط قانونی ساماندهی شود.

خسروپور تاکید کرد: تحقق این اهداف نیازمند پیگیری مستمر مراحل اجرایی، تامین اعتبار مورد نیاز، تکمیل زیرساخت‌های لازم و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط است و فرمانداری پیرانشهر این موضوع را تا رسیدن به نتیجه مطلوب دنبال خواهد کرد.

وی با اشاره به ساماندهی تردد مرزنشینان هم بیان کرد: استفاده از کارت‌های هوشمند الکترونیکی مرزنشینی، گامی موثر در ساماندهی تردد و ارائه خدمات به مرزنشینان است و می‌تواند دسترسی آنان را به ظرفیت‌های اقتصادی مرز تسهیل کند.

وی افزود: رضایت مردم از اجرای طرح ساماندهی تردد از طریق کارت‌های هوشمند الکترونیکی نشان می‌دهد که توسعه خدمات الکترونیکی و ایجاد نظم در فرآیندهای مرزی می‌تواند به تسهیل امور مرزنشینان کمک کند.