سرویس جهان- نشریه‌ی نظامی «وی آر دِ مایتی» در یادداشتی انتقادی هشدار داده است که واشنگتن با پایان دادن به حمایت مالی از پیشمرگه‌ها و خروج نیروهایش از عراق، در حال تکرار الگوی تلخ تنها گذاشتن متحدان است؛ الگویی که به گفته‌ی این نشریه پیش‌تر در ویتنام، سوریه و افغانستان هم دیده شده و اکنون اعتبار آمریکا نزد شرکایش را در سراسر جهان تهدید می‌کند.

به گزارش کردپرس، جریت لین، از مدیران سازمان کهنه‌سربازان عراق و افغانستان آمریکا (IAVA)، در یادداشتی در نشریه‌ی نظامی «وی آر دِ مایتی» نوشته است که واشنگتن بار دیگر در آستانه‌ی تکرار خطایی تاریخی است: تنها گذاشتن متحدی که در سخت‌ترین سال‌ها در کنار نیروهای آمریکایی جنگیده است.

لین می‌نویسد متحدان آمریکا در عمل بهای رها شدن را می‌پردازند و آمریکا هم اعتماد و برتری راهبردی‌اش را از دست می‌دهد. او ویتنام، سوریه و افغانستان را نمونه‌های پیشین این الگو می‌داند و می‌گوید کردهای عراق اکنون در همین مسیر قرار گرفته‌اند.

به نوشته‌ی او، پیشمرگه‌ها از ۱۹۹۱ تا نبرد با داعش شریک نظامی آمریکا بوده‌اند و هزاران نفرشان در این مسیر کشته شده‌اند. با این حال، از ۲۰۲۷ سازوکارهای تأمین مالی نیروهای کرد متوقف می‌شود و تفاهم‌نامه‌ی دفاعی واشنگتن با وزارت امور پیشمرگه‌ی اقلیم کردستان هم در سپتامبر ۲۰۲۶ منقضی شده است. لین این دو تصمیم را ضربه‌ای به توان امنیتی اقلیم می‌داند، آن هم در شرایطی که اقلیم در جنگ اخیر آمریکا و ایران هدف صدها حمله‌ی پهپادی و موشکی بوده است.

نویسنده تأکید می‌کند پیامد این رویه به کردها محدود نمی‌ماند. به گفته‌ی او، دولت‌ها و جوامع بیش از ۱۷۰ کشوری که نیروهای آمریکایی در آن‌ها حضور دارند، رفتار واشنگتن با شرکایش را زیر نظر دارند. اگر متحدی پس از سال‌ها همکاری رها شود، دیگران در محاسبات خود تجدیدنظر می‌کنند و ممکن است به قدرت‌هایی مثل چین نزدیک‌تر شوند.

لین حمایت از اقلیم کردستان را «صدقه» نمی‌داند و آن را سرمایه‌گذاری در منافع آمریکا می‌خواند. او از دولت آمریکا می‌خواهد حمایت مالی و تجهیزاتی از کردها را ادامه دهد، تا تجربه‌ی آن‌ها به هشداری برای هر کشوری تبدیل نشود که به همکاری با واشنگتن فکر می‌کند.