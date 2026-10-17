چهارمین همایش سراسری اسب کُرد در سقز برگزار شد

سرویس کردستان - چهارمین همایش سراسری اسب اصیل کُرد با حضور بیش از ۱۰۰ اسب و سوارکار از استان های مختلف کشور در سقز برگزار شد؛ رویدادی که علاوه بر معرفی ظرفیت های فرهنگی و ورزشی این نژاد اصیل، بر ضرورت توسعه زیرساخت های تخصصی سوارکاری در این شهرستان تأکید داشت.

به گزارش کرد پرس، این همایش به همت هیئت سوارکاری و با همکاری فعالان این حوزه و دستگاه های مرتبط، در محل جنب مجموعه کوردمال سقز برگزار شد و شرکت کنندگانی از استان های کردستان، کرمانشاه، اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و ایلام در آن حضور داشتند.

معرفی ظرفیت های نژاد اسب کُرد، پاسداشت میراث فرهنگی منطقه، تقویت تعاملات فرهنگی و ورزشی و ترویج فرهنگ سوارکاری از جمله اهداف اعلام شده این رویداد بود.

استقبال شهروندان و ارزیابی مثبت برخی شرکت کنندگان از روند برگزاری همایش، از نکات قابل توجه این دوره عنوان شد؛ هرچند شماری از ناهماهنگی ها نیز مورد انتقاد قرار گرفت.

ضرورت توسعه زیرساخت های سوارکاری در سقز

شرکت کنندگان با اشاره به ظرفیت سقز برای میزبانی رویدادهای بزرگ تر، بر لزوم توجه بیشتر مسئولان به توسعه زیرساخت های سوارکاری و حمایت از فعالان این حوزه تأکید کردند.

احداث و توسعه میدان استاندارد سوارکاری برای برگزاری همایش ها و مسابقات ملی و بین المللی، شناسایی و حمایت از اسب ها و سوارکاران برتر، برگزاری کارگاه های آموزشی و فرهنگی، افزایش هماهنگی میان برگزارکنندگان و دستگاه های همکار و برگزاری دوره های تخصصی اصلاح نژاد، از جمله مطالبات مطرح شده در این زمینه بود.

برگزاری چنین رویدادهایی می تواند زمینه معرفی ظرفیت های اسب اصیل کُرد، توسعه ورزش سوارکاری و رونق گردشگری منطقه را فراهم کند؛ با این حال، تداوم و اثربخشی این فعالیت ها به برنامه ریزی منسجم، تأمین امکانات استاندارد، آموزش تخصصی و حمایت مستمر نهادهای مسئول وابسته است.

چهارمین همایش سراسری اسب کُرد در سقز، بار دیگر ضرورت تبدیل ظرفیت های فرهنگی و ورزشی این شهرستان به برنامه های پایدار توسعه ای را مطرح کرد؛ موضوعی که تحقق آن، نیازمند پیگیری مطالبات فعالان این حوزه و تدوین برنامه ای مشخص برای ارتقای امکانات و جایگاه سقز در میزبانی رویدادهای سوارکاری کشور است.