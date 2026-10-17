۱۷ مورد تخریب و تصرف اراضی ملی در کردستان شناسایی شد

سرویس کردستان - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان از شناسایی ۱۷ مورد تخریب و تصرف اراضی ملی در ۱۲ روستای واقع در ۶ شهرستان این استان خبر داد و گفت: اقدامات قانونی برای برخورد با متخلفان آغاز شده است.

به گزارش کرد پرس، بهزاد شریفی پور در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: طرح های صیانت از انفال و منابع طبیعی در استان کردستان با جدیت ادامه دارد و در جریان اقدامات اخیر یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری، مواردی از تخریب و دست اندازی به اراضی ملی در شهرستان های سروآباد، سنندج، بیجار، دیواندره، کامیاران و قروه شناسایی شده است.

وی افزود: در شهرستان بیجار و در محدوده روستاهای المه قلاق، گلستانه و سیدان، بیش از ۵۶ هزار و ۷۲۱ مترمربع از عرصه های ملی تخریب شده شناسایی شده و پرونده تخلفات برای طی مراحل قانونی در دست بررسی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان ادامه داد: در روستای دگاگا از توابع شهرستان سروآباد نیز یک مورد تصرف مشکوک به مساحت ۷۴۲ مترمربع شناسایی شد که در این ارتباط، متهم پرونده احضار شده است.

شریفی پور با اشاره به شناسایی تخلفات در شهرستان دیواندره گفت: در روستاهای پاپاله، کرفتو و علی آباد کرفتو، هشت مورد تخریب و تصرف اراضی ملی شناسایی و اقدامات بازدارنده در این زمینه انجام شده است.

وی بیان کرد: یک مورد تخریب و تجاوز به اراضی ملی نیز در روستای شاهینی شهرستان کامیاران ثبت شده و فرد متخلف برای طی مراحل قانونی به اداره منابع طبیعی احضار شده است.

به گفته وی، در روستاهای گنداب علیا و قلعه قروه نیز ۲ متهم در ارتباط با تخریب اراضی ملی شناسایی شده اند و احضاریه های قانونی برای آنان صادر شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان همچنین از شناسایی حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ مترمربع اراضی ملی تخریب شده در روستاهای گلین و لنج آباد شهرستان سنندج خبر داد و گفت: متهمان این پرونده ها به واحد حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان احضار شده اند.

شریفی پور با تأکید بر تداوم اقدامات حفاظتی و مقابله با زمین خواری، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف یا آتش سوزی در عرصه های ملی، موضوع را از طریق شماره های امدادی مربوط به حفاظت از جنگل ها و مراتع اطلاع دهند.