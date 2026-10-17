هنرمند کردستانی عضو هیئت داوران انتخاب آثار جشنواره تئاتر منطقه ای زاب شد

سرویس کردستان - «کریم خاوری»، پژوهشگر، کارگردان و مدرس تئاتر از استان کردستان، به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران انتخاب آثار چهارمین جشنواره منطقه ای نمایش خیابانی «زاب» پیرانشهر معرفی شد.

به گزارش کرد پرس، دبیرخانه چهارمین جشنواره منطقه ای نمایش خیابانی «زاب» پیرانشهر، اسامی اعضای هیئت داوران انتخاب آثار این دوره از جشنواره را پس از پایان مرحله بازبینی آثار ارسالی اعلام کرد.

بر اساس اعلام دبیرخانه، کریم خاوری، پژوهشگر، کارگردان و مدرس تئاتر از استان کردستان، میلاد حسن نیا، دکترای فلسفه هنر، مدرس و پژوهشگر، نازیلا ایران زاد بنام، کارشناس ارشد کارگردانی و مدرس تئاتر، محسن مصطفی پور، کارشناس ارشد کارگردانی و نمایشنامه نویس و سامان ارمی، کارشناس ارشد کارگردانی، کارگردان و طراح، اعضای هیئت داوران انتخاب آثار چهارمین دوره این جشنواره هستند.

با پایان مرحله بازبینی و بررسی آثار رسیده، روند آماده سازی این رویداد هنری برای برگزاری در شهرستان پیرانشهر وارد مرحله تازه ای شده است.