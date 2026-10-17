فیلم کوتاه «زلزله بدون ریشتر» به بخش مسابقه جشنواره بین المللی MORPHE اوکراین راه یافت

سرویس کردستان ـ فیلم کوتاه «زلزله بدون ریشتر» به کارگردانی و تهیه کنندگی فرید نیک خواه، به بخش مسابقه جشنواره بین المللی فیلم کوتاه MORPHE اوکراین راه یافت.

به گزارش کرد پرس، فیلم کوتاه «زلزله بدون ریشتر» به کارگردانی، تصویربرداری و تهیه کنندگی فرید نیک خواه، در بخش مسابقه جشنواره بین المللی فیلم کوتاه MORPHE حضور خواهد داشت. این جشنواره از ۲۴ تا ۲۹ فوریه ۲۰۲۷ (۵ تا ۱۰ اسفند ۱۴۰۵) در شهر کروپیونیتسکی اوکراین برگزار می شود.

این فیلم با موضوع محیط زیست، داستان احداث جاده ای در دل طبیعت را روایت می کند که در جریان اجرای آن، لانه مورچه ها در مسیر جاده قرار می گیرد و زمینه ساز شکل گیری روایت فیلم می شود.

فیلم کوتاه «زلزله بدون ریشتر» در مؤسسه فیلم سازی نیما فیلم مریوان تهیه و تولید شده و پیش از این نیز در چندین جشنواره داخلی و خارجی حضور یافته است.

از جمله عوامل این فیلم می توان به فرید نیک خواه به عنوان کارگردان، تصویربردار و تهیه کننده، زنده یاد رحیم ذبیحی به عنوان مشاور کارگردان، توفیق امانی در بخش تدوین، حسین قورچیان به عنوان صداگذار، سالم صلواتی در بخش اصلاح رنگ و سینا ایوبی به عنوان طراح پوستر اشاره کرد. مؤسسه فیلم سازی نیما فیلم مریوان نیز مجری طرح این اثر است.

این فیلم پیش از این در جشنواره های مختلفی از جمله جشنواره های کانبرا استرالیا، لامپا روسیه، نیکل کانادا، دیوژن گرجستان و والتهامتسو انگلیس حضور داشته و موفق به کسب جوایزی شده است.