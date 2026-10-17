خبر نویسنده: تحریریه کردپرس ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ ۰۶:۲۸ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
وزارت خارجه آمریکا: بازار عراق فرصتهای تجاری امیدوارکنندهای برای شرکتهای آمریکایی دارد
وزارت خارجه آمریکا با تأکید بر ظرفیتهای بازار عراق برای توسعه همکاریهای اقتصادی اعلام کرد که تلاش بغداد برای جذب سرمایهگذاری خارجی و تقویت صنایع داخلی، فرصتهای تجاری امیدوارکنندهای برای شرکتها و صادرکنندگان آمریکایی، بهویژه در بخش انرژی، فراهم کرده است.
بە گزارش کردپرس وزارت خارجه آمریکا در بیانیهای اعلام کرد که بازار عراق از ظرفیتهای قابلتوجهی برای گسترش فعالیتهای تجاری شرکتها و صادرکنندگان آمریکایی برخوردار است.
دراومیدیا نوشتە است: بر اساس این بیانیه، عراق در تلاش است با جذب سرمایهگذاری خارجی، زمینه تقویت صنایع داخلی خود را فراهم کند؛ روندی که میتواند فرصتهای تازهای برای توسعه روابط اقتصادی میان بغداد و واشنگتن ایجاد کند.
وزارت خارجه آمریکا همچنین قراردادهای دولتی عراق، بهویژه در بخش انرژی، را از جمله زمینههای مستعد برای گسترش تجارت و سرمایهگذاری برشمرد و تأکید کرد که این ظرفیتها، با وجود چالشهای موجود در محیط کسبوکار عراق، همچنان فرصتهای قابلتوجهی پیش روی شرکتهای آمریکایی قرار میدهند.
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