وزارت خارجه آمریکا با تأکید بر ظرفیت‌های بازار عراق برای توسعه همکاری‌های اقتصادی اعلام کرد که تلاش بغداد برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت صنایع داخلی، فرصت‌های تجاری امیدوارکننده‌ای برای شرکت‌ها و صادرکنندگان آمریکایی، به‌ویژه در بخش انرژی، فراهم کرده است.

بە گزارش کردپرس وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که بازار عراق از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای گسترش فعالیت‌های تجاری شرکت‌ها و صادرکنندگان آمریکایی برخوردار است.

دراومیدیا نوشتە است: بر اساس این بیانیه، عراق در تلاش است با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، زمینه تقویت صنایع داخلی خود را فراهم کند؛ روندی که می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه روابط اقتصادی میان بغداد و واشنگتن ایجاد کند.

وزارت خارجه آمریکا همچنین قراردادهای دولتی عراق، به‌ویژه در بخش انرژی، را از جمله زمینه‌های مستعد برای گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری برشمرد و تأکید کرد که این ظرفیت‌ها، با وجود چالش‌های موجود در محیط کسب‌وکار عراق، همچنان فرصت‌های قابل‌توجهی پیش روی شرکت‌های آمریکایی قرار می‌دهند.