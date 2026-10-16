علی فالح زیدی، نخست‌وزیر عراق، پس از کسب رأی اعتماد پارلمان به وزیران جدید و تکمیل کابینه دولت، از آغاز مرحله تازه‌ای از فعالیت دولت برای اجرای کامل برنامه‌های اعلام‌شده خبر داد و با اشاره به چالش‌های امنیتی و اقتصادی پنج ماه گذشته، حفظ حاکمیت عراق و پایان دادن به حضور نظامی ائتلاف بین‌المللی را از مهم‌ترین اقدامات این دوره برشمرد.

بە گزارش کردپرس پس از کسب رأی اعتماد پارلمان برای تکمیل کابینه دولت، علی فالح زیدی، نخست‌وزیر عراق، پیامی خطاب به مردم این کشور منتشر کرد و اعلام کرد که از امروز، با گام‌هایی سریع و فعالیت مستمر، اجرای کامل برنامه دولت خود را آغاز خواهند کرد.

زیدی با اشاره به اینکه دولت او طی پنج ماه گذشته در شرایطی پیچیده در سطح داخلی و منطقه‌ای فعالیت کرده است، گفت: جنگ منطقه، به‌ویژه، پیچیدگی‌های اقتصادی و امنیتی چشمگیری را بر عراق تحمیل کرده بود؛ اما دولت با وجود این چالش‌ها، گام‌هایی تاریخی برای حفظ حاکمیت کشور و پایان دادن به حضور نظامی ائتلاف بین‌المللی برداشته است.