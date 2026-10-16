فؤاد حسین: عراق در جنگ آمریکا و ایران حدود ۶۰ میلیارد دلار خسارت دید

فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، اعلام کرد که این کشور در جریان جنگ اخیر میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، حدود ۶۰ میلیارد دلار خسارت متحمل شده است.

به گزارش کردپرس، وزارت امور خارجه عراق روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد فؤاد حسین روز گذشته در مقر وزارت امور خارجه ایتالیا در رم با آنتونیو تایانی، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی ایتالیا، دیدار کرد. در این دیدار، روابط دوجانبه، راه‌های تقویت همکاری‌های مشترک و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این بیانیه، دو طرف چشم‌انداز گسترش همکاری‌های امنیتی و نظامی در مرحله آینده را بررسی کردند؛ به‌ویژه با توجه به تغییرات مرتبط با مرحله پس از پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق. همچنین شماری از پرونده‌های مالی و نظامی معوق میان دولت عراق و شرکت‌های ایتالیایی که به دوران رژیم پیشین عراق بازمی‌گردد، مورد بحث قرار گرفت.

وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد که در این دیدار، پیامدهای ادامه جنگ روسیه و اوکراین و تأثیر آن بر امنیت اروپا، در کنار تحولات درگیری‌های منطقه‌ای و آثار آن بر عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس، بررسی شد.

فؤاد حسین در این دیدار از مواضع دولت و مردم ایتالیا در حمایت از عراق طی سال‌های گذشته، به‌ویژه در جنگ علیه تروریسم و شکست گروه تروریستی داعش، قدردانی کرد. وی همچنین از تلاش‌های مستمر ایتالیا برای آموزش نیروهای پلیس وابسته به وزارت کشور دولت فدرال عراق و نیروهای پیشمرگه در اقلیم کردستان عراق تقدیر کرد.

وزیر امور خارجه عراق بر ضرورت ایفای نقشی مؤثر از سوی اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی، از جمله ایتالیا، در حمایت از ابتکارهای صلح‌طلبانه، نزدیک‌کردن دیدگاه‌های طرف‌های درگیر و تشویق آنها به بازگشت به میز مذاکره تأکید کرد. وی گفت این اقدامات می‌تواند به مهار تنش‌ها و جلوگیری از گسترش دامنه درگیری‌ها کمک کند.

فؤاد حسین همچنین با اشاره به پیامدهای اقتصادی ادامه درگیری میان آمریکا و ایران اعلام کرد که عراق در جریان جنگ اخیر میان دو کشور، حدود ۶۰ میلیارد دلار خسارت متحمل شده است.

وی هشدار داد که تداوم درگیری‌ها به بروز بحران جهانی انرژی و افزایش نگرانی‌ها درباره رشد نرخ تورم منجر شده است؛ وضعیتی که می‌تواند آثار منفی بر اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان، از جمله کشورهای اروپایی، بر جای بگذارد.

در مقابل، آنتونیو تایانی با تمجید از روابط مستحکم عراق و ایتالیا، بر حمایت رم از بغداد در زمینه‌های مختلف تأکید کرد.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه عراق، دو طرف بر ادامه روابط و هماهنگی درباره موضوعات مورد اهتمام مشترک توافق کردند. فؤاد حسین نیز همتای ایتالیایی خود را برای سفر به عراق دعوت کرد.