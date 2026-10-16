پرستاران ستون پایداری نظام سلامت‌اند؛ اما پشت تقدیرهای رسمی و پیام‌های مناسبتی، پرسش‌هایی جدی درباره کمبود نیروی انسانی، شرایط دشوار کار، عدالت در پرداخت‌ها و سرنوشت مطالبات حرفه‌ای آنان مطرح است. روز پرستار فرصتی است برای عبور از ستایش فداکاری و سنجش کارنامه سیاست‌هایی که قرار است منزلت این حرفه را از شعار به واقعیت تبدیل کنند؛ چراکه معیار واقعی تکریم پرستاران، نه تعداد پیام‌های تبریک، بلکه تغییر ملموس در شرایط کار آنان و کیفیت مراقبت از بیماران است.

کرد پرس-روز پرستار در ایران، امسال در حالی فرا می‌رسد که مسئله نیروی انسانی، شرایط اشتغال، نظام پرداخت و پایداری خدمات درمانی همچنان از محورهای مهم سیاست‌گذاری سلامت به شمار می‌روند. داده‌های سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که چالش نیروی پرستاری محدود به ایران نیست؛ با این حال، پاسخ به این چالش در هر کشور به کیفیت برنامه‌ریزی، نحوه توزیع نیرو، شرایط کار و توان نظام سلامت برای حفظ کارکنان وابسته است.

در ایران نیز اظهارات رسمی درباره برنامه‌های جذب نیرو، اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و بهبود شرایط حرفه‌ای، ضرورت یک پرسش اساسی را برجسته می‌کند؛ چه میزان از سیاست‌های اعلام‌شده به بهبود قابل سنجش شرایط کار پرستاران و کیفیت مراقبت از بیماران منجر شده است؟

پرستاری؛ از یک حرفه درمانی تا شاخصی برای سنجش کارآمدی نظام سلامت

روز پرستار فرصتی برای قدردانی از گروهی است که بخش مهمی از مسئولیت مراقبت مستمر از بیماران را بر عهده دارند؛ اما اهمیت این مناسبت در سطح نمادین متوقف نمی‌شود. وضعیت حرفه پرستاری می‌تواند تصویری از توان نظام سلامت در تأمین نیروی انسانی، مدیریت منابع، حفظ کیفیت خدمات و پاسخ‌گویی به نیازهای رو به تغییر جامعه ارائه کند.

پرستاران در فرایند مراقبت، از پایش وضعیت بیمار و اجرای مداخلات درمانی تا پیشگیری از عوارض، آموزش بیمار و هماهنگی با دیگر اعضای تیم درمان نقش دارند. کیفیت عملکرد این گروه به دانش و مهارت فردی وابسته است، اما در عین حال از عواملی مانند تعداد کارکنان در هر شیفت، حجم کار، دسترسی به تجهیزات، کیفیت مدیریت و فرصت استراحت نیز تأثیر می‌پذیرد.

به همین دلیل، بررسی وضعیت پرستاری نباید به روایت‌های فردی از فداکاری یا طرح مطالبات معیشتی محدود شود. مسئله اصلی، چگونگی ایجاد شرایطی است که در آن نیروی انسانی متخصص بتواند وظایف حرفه‌ای خود را با کیفیت مناسب و در چارچوب استانداردهای ایمنی انجام دهد.

داده‌های جهانی چه می‌گویند؟

گزارش «وضعیت پرستاری در جهان ۲۰۲۵» سازمان جهانی بهداشت، تصویری از ابعاد جهانی این مسئله ارائه می‌کند. بر اساس این گزارش، شمار نیروی پرستاری جهان از ۲۷٫۹ میلیون نفر در سال ۲۰۱۸ به ۲۹٫۸ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. با وجود این رشد، برآورد کمبود جهانی نیروی پرستاری از ۶٫۲ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ به ۵٫۸ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ رسیده است. این گزارش کمبود جهانی را برای سال ۲۰۳۰، با فرض تداوم روندهای مورد بررسی، حدود ۴٫۱ میلیون نفر پیش‌بینی می‌کند.

یکی از یافته‌های مهم گزارش، توزیع نامتوازن نیروی انسانی است. حدود ۷۸ درصد پرستاران جهان در کشورهایی فعالیت می‌کنند که مجموعاً ۴۹ درصد جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند. بنابراین، افزایش تعداد پرستاران در مقیاس جهانی لزوماً به معنای دسترسی عادلانه‌تر مردم به خدمات پرستاری نیست.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که تنها ۴۲ درصد کشورهای پاسخ‌دهنده، سازوکارهایی برای حمایت از سلامت روان پرستاران گزارش کرده‌اند؛ موضوعی که در کنار افزایش بار کاری و تجربه فشارهای حرفه‌ای، اهمیت حمایت سازمانی از این گروه را برجسته می‌کند.

نکته تحلیلی آن است که مشکل نیروی پرستاری صرفاً با افزایش ظرفیت آموزش حل نمی‌شود. نظام سلامت باید بتواند نیروهای آموزش‌دیده را جذب کند، در موقعیت‌های مورد نیاز به کار بگیرد و با فراهم کردن شرایط شغلی مناسب، امکان ماندگاری آنان را افزایش دهد. در غیر این صورت، افزایش ظرفیت تربیت نیرو ممکن است با مشکلات استخدام، توزیع یا نگهداشت نیروی انسانی روبه‌رو شود.

تصویر ایران؛ ضرورت تفکیک آمار نیروی انسانی از برآورد کمبود

در بررسی وضعیت ایران، یکی از چالش‌های اصلی، استفاده از ارقام متفاوتی است که گاه بدون توجه به تعریف شاخص، سال مرجع و گروه‌های شغلی مورد محاسبه با یکدیگر مقایسه می‌شوند.

بر اساس صفحه اطلاعات کشوری سازمان جهانی بهداشت، تراکم نیروی پرستاری و مامایی ایران در سال ۲۰۲۲، ۱۹٫۷ نفر به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت گزارش شده است؛ معادل حدود ۱٫۹۷ نفر به ازای هر هزار نفر جمعیت. این شاخص، پرسنل پرستاری و مامایی را در بر می‌گیرد و لزوماً فقط شامل پرستاران شاغل در ارائه مستقیم خدمات درمانی نیست.

این رقم را نباید بدون بررسی تعاریف آماری، معادل نسبت پرستار به تخت بیمارستانی یا شاخص نیروی پرستاری شاغل دانست. همچنین، مقایسه مستقیم آن با آمار کشورهایی که فقط پرستاران شاغل در مراقبت مستقیم را محاسبه می‌کنند، می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

استخدام؛ گام ضروری، اما نه تمام راه‌حل

در اردیبهشت ۱۴۰۴، احمد نجاتیان، رئیس کل وقت سازمان نظام پرستاری، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره مجوز استخدام ۲۷ هزار نیروی انسانی در وزارت بهداشت اعلام کرد که حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر از این ظرفیت به گروه پرستاری، اتاق عمل و هوشبری اختصاص دارد. او همچنین از امکان حضور نیروهای پرستاری در سهمیه فوریت‌های پزشکی سخن گفته بود.

این اظهارات، به نقل از خبرگزاری مهر در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، تصویری از بخشی از برنامه استخدامی آن مقطع ارائه می‌کند؛ اما مجوز استخدام، تعداد پذیرفته‌شدگان، تعداد افراد شروع‌به‌کارکرده و تعداد نیروهای باقی‌مانده در مراکز درمانی، چهار شاخص متفاوت‌اند.

ازاین‌رو، برای ارزیابی اثر واقعی این برنامه باید مشخص شود چه تعداد از ظرفیت اعلام‌شده به استخدام نهایی انجامیده، چه میزان از نیروها وارد بخش‌های دارای نیاز شده‌اند و این جذب تا چه اندازه نسبت نیروی انسانی به حجم مراقبت را بهبود داده است.

همچنین، سهم استخدامی گروه پرستاری به‌تنهایی شاخص کافی برای سنجش کفایت برنامه نیست. مقایسه این تعداد با نیاز واقعی مراکز درمانی، خروج سالانه نیروها، افزایش ظرفیت تخت‌های فعال و تغییرات حجم مراجعه بیماران، تصویر دقیق‌تری به دست می‌دهد.

این موضوع یک ملاحظه مهم در سیاست‌گذاری منابع انسانی را آشکار می‌کند: موفقیت برنامه جذب نیرو نه فقط به تعداد استخدام‌ها، بلکه به تناسب میان عرضه نیروی انسانی و نیاز واقعی خدمات سلامت وابسته است.

شرایط کار؛ حلقه اتصال رفاه پرستار و ایمنی بیمار

بار کاری، شیفت‌های طولانی، کار شبانه، مواجهه با موقعیت‌های بحرانی و مسئولیت مراقبت از بیماران با وضعیت‌های متفاوت، از ویژگی‌های حرفه پرستاری است. این شرایط، در صورت همراهی با کمبود نیرو یا محدودیت امکانات، می‌تواند فشار جسمی و روانی کارکنان را افزایش دهد.

با این حال، برای نسبت دادن هر پیامد مشخص به شرایط کار، باید شواهد معتبر و متناسب با همان پیامد در دسترس باشد. برای مثال، ادعای افزایش خطاهای درمانی یا ترک خدمت ناشی از اضافه‌کاری، به داده‌های قابل اتکا و بررسی عوامل مداخله‌گر نیاز دارد.

در عین حال، از نظر مدیریتی روشن است که برنامه‌ریزی نیروی انسانی باید حجم و پیچیدگی مراقبت، ترکیب مهارتی کارکنان و نیازهای متفاوت بخش‌های بیمارستانی را در نظر بگیرد. یک نسبت ثابت برای تمام بخش‌ها الزاماً پاسخ‌گوی تفاوت میان مراقبت‌های ویژه، بخش‌های عمومی، اورژانس و سایر واحدهای درمانی نیست.

بنابراین، سیاست کاهش فشار کاری باید بر داده‌های عملیاتی متکی باشد: ساعات اضافه‌کاری، تعداد بیماران تحت مراقبت هر پرستار در هر شیفت، میزان غیبت و ترک خدمت، دسترسی به نیروی جایگزین و گزارش‌های ایمنی بیمار.

توجه به سلامت روان کارکنان نیز باید بخشی از سیاست نگهداشت نیروی انسانی باشد؛ نه برنامه‌ای مقطعی که تنها در مناسبت‌های حرفه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری؛ معیار، اجرای قابل ارزیابی است

یکی از محورهای مهم در بحث جایگاه حرفه‌ای پرستاری، اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری است. این موضوع تنها به میزان پرداخت‌ها مربوط نیست؛ بلکه با نحوه شناسایی خدمات تخصصی پرستاری، ارزش‌گذاری این خدمات و سازوکار توزیع منابع ارتباط دارد.

در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴، عباس عبادی، معاون وقت پرستاری وزارت بهداشت، در پیامی به مناسبت روز جهانی پرستار، از پیگیری اجرای عادلانه‌تر و اثربخش‌تر قانون تعرفه‌گذاری، بازنگری در دستورالعمل‌های توزیع منابع، تعریف بسته‌های خدمتی و پرداخت مبتنی بر عملکرد خبر داد.

این اظهارات، برنامه‌ها و جهت‌گیری اعلام‌شده وزارت بهداشت را نشان می‌دهد؛ اما برای ارزیابی میزان تحقق آن‌ها باید به شواهد اجرایی مراجعه کرد.

از جمله پرسش‌های قابل بررسی می‌توان به این موارد اشاره کرد: منابع تخصیص‌یافته چگونه توزیع شده‌اند؟ چه سهمی از خدمات پرستاری در سازوکارهای پرداخت شناسایی می‌شود؟ پرداخت‌ها با چه نظم زمانی انجام می‌شوند؟ و چه سازوکاری برای رسیدگی به اختلافات یا اعتراض‌های حرفه‌ای وجود دارد؟

پاسخ مستند به این پرسش‌ها مستلزم بررسی دستورالعمل‌های اجرایی، اطلاعات مالی قابل انتشار و گزارش عملکرد نهادهای مسئول است. بدون این اطلاعات، نمی‌توان صرف اعلام اجرای قانون را معادل تحقق کامل اهداف آن دانست.

نگهداشت نیروی انسانی؛ مسئله‌ای فراتر از افزایش ظرفیت آموزش

تربیت نیروی پرستاری برای پاسخ‌گویی به نیازهای آینده ضروری است؛ اما توسعه آموزش باید با ظرفیت جذب و نگهداشت نیرو هماهنگ باشد. نظام سلامت زمانی از سرمایه‌گذاری آموزشی بهره کامل می‌برد که فارغ‌التحصیلان بتوانند در موقعیت‌های متناسب با مهارت خود مشغول به کار شوند و امکان تداوم فعالیت حرفه‌ای داشته باشند.

در این چارچوب، حقوق و مزایا تنها یکی از عوامل تصمیم‌گیری شغلی است. امنیت استخدام، فرصت پیشرفت، کیفیت مدیریت، تناسب مسئولیت و اختیار حرفه‌ای، امکان ادامه تحصیل و شرایط زندگی نیز می‌توانند در ماندگاری کارکنان مؤثر باشند.

گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۲۵ نیز بر ضرورت سرمایه‌گذاری پایدار در آموزش، اشتغال، شرایط کار و مدیریت مهاجرت نیروی پرستاری تأکید می‌کند. این رویکرد نشان می‌دهد که سیاست نیروی انسانی باید هم‌زمان به تربیت، جذب، توزیع و حفظ نیرو بپردازد.

در مورد ایران، ارزیابی دقیق روند مهاجرت یا خروج پرستاران از حرفه به داده‌های معتبر نیاز دارد؛ از جمله آمار درخواست گواهی‌های حرفه‌ای، خروج از خدمت، مهاجرت شغلی و دلایل ترک حرفه. بدون چنین داده‌هایی، اعلام یک رقم قطعی یا نسبت دادن همه تصمیم‌های مهاجرتی به یک عامل مشخص، قابل دفاع نیست.

وعده‌های رسمی در برابر شاخص‌های عملکرد

در پیام معاونت پرستاری وزارت بهداشت در اردیبهشت ۱۴۰۴، موضوعاتی مانند تعیین نیاز نیروی انسانی بر مبنای آمایش سرزمینی، توسعه خدمات پرستاری در منزل، بهبود بهره‌وری، ارتقای رضایت شغلی و استفاده از فناوری‌های نوین مطرح شد.

این موارد، محورهای قابل توجهی برای اصلاح نظام پرستاری‌اند؛ اما مرحله تعیین‌کننده، تبدیل آن‌ها به برنامه‌های دارای زمان‌بندی، منابع مالی، مسئول اجرایی و شاخص سنجش است.

برای مثال، اگر هدف افزایش رضایت شغلی است، باید شاخص و خط پایه مشخصی برای سنجش تغییرات وجود داشته باشد. اگر هدف توزیع متوازن نیروی انسانی است، باید نیاز هر منطقه، ظرفیت جذب و تغییرات واقعی تعداد کارکنان قابل اندازه‌گیری باشد. اگر توسعه مراقبت در منزل دنبال می‌شود، لازم است پوشش خدمات، کیفیت مراقبت، سازوکار تأمین مالی و حدود مسئولیت حرفه‌ای روشن باشد.

این رویکرد امکان تمایز میان «اعلام برنامه»، «اجرای برنامه» و «تحقق نتیجه» را فراهم می‌کند؛ تمایزی که برای نظارت رسانه‌ای بر سیاست‌های سلامت اهمیت اساسی دارد.

تکریم پرستار باید در عملکرد نظام سلامت دیده شود

روز پرستار زمانی می‌تواند فراتر از یک مناسبت نمادین عمل کند که به فرصتی برای ارزیابی سیاست‌های نیروی انسانی و کیفیت مراقبت تبدیل شود. داده‌های جهانی نشان می‌دهد که حتی افزایش تعداد پرستاران نیز بدون توزیع مناسب، شرایط اشتغال پایدار و حمایت سازمانی کافی، همه چالش‌های این حرفه را برطرف نمی‌کند.

در ایران نیز ارزیابی وضعیت پرستاری باید بر مجموعه‌ای از شاخص‌های روشن استوار باشد: تعداد نیروهای شاغل، تناسب نیروی انسانی با نیاز واقعی مراکز درمانی، وضعیت استخدام و نگهداشت، اجرای مقررات مرتبط با حرفه و کیفیت خدمات مراقبتی.

معیار موفقیت سیاست‌های حمایتی، صرفاً تعداد برنامه‌های اعلام‌شده یا استخدام‌های مجاز نیست؛ بلکه تغییرات قابل سنجش در شرایط کار پرستاران و توان نظام سلامت برای ارائه مراقبت ایمن، مستمر و باکیفیت است.

پرسش محوری روز پرستار این است: چه میزان از قدردانی‌های رسمی به اصلاحات پایدار، قابل سنجش و پاسخ‌گو در نظام سلامت تبدیل شده است؟ پاسخ به این پرسش باید در داده‌ها، عملکرد اجرایی و نتایج ملموس دیده شود؛ نه فقط در پیام‌های تبریک.