خبر نویسنده: تحریریه کردپرس ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ ۱۵:۲۳ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
تصادف زنجیره ای در محور مهاباد به میاندوآب با یک کشته و ١١ مصدوم
سرویس آذربایجان غربی- مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از ۱ فوتی و ۱۱ مصدوم در تصادف زنجیره ای محور مهاباد به میاندوآب خبر داد.
به گزارش کردپرس، حمید محبوبی بیان کرد: در این تصادف زنجیره ای چندین دستگاه شامل مینی بوس، وانت نیسان جونیور،پژو ۲۰۶ و ال نود ساعت ۱۷:۳۰ عصر پنجشنبه ۲۳ مهر ماه با هم برخورد کردند.
او ادامه داد: نجاتگران پایگاه امداد و نجات دارلک هلالاحمر شهرستان مهاباد بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
محبوبی بیان کرد: این حادثه ۱۱ مصدوم و ۱ فوتی داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیشبیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند و فوتی حادثه تحویل مراجع ذی صلاح شد.
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