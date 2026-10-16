تصادف زنجیره ای در محور مهاباد به میاندوآب با یک کشته و ١١ مصدوم

سرویس آذربایجان غربی- مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از ۱ فوتی و ۱۱ مصدوم در تصادف زنجیره ای محور مهاباد به میاندوآب خبر داد.

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی بیان کرد: در این تصادف زنجیره ای چندین دستگاه شامل مینی بوس، وانت نیسان جونیور،پژو ۲۰۶ و ال نود ساعت ۱۷:۳۰ عصر پنجشنبه ۲۳ مهر ماه با هم برخورد کردند.

او ادامه داد: نجاتگران پایگاه امداد و نجات دارلک هلال‌احمر شهرستان مهاباد بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی بیان کرد: این حادثه ۱۱ مصدوم و ۱ فوتی داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند و فوتی حادثه تحویل مراجع ذی صلاح شد.





