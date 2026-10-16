فائق زیدان: پارلمان عراق باید قانون اساسی را اصلاح کند

فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، با اشاره به مشکلات موجود در اجرای قانون اساسی و تفسیر مفاد آن، از مجلس نمایندگان خواست با بازبینی بندهای مناقشه‌برانگیز و انجام اصلاحات ضروری، زمینه رفع اختلافات درباره اختیارات قانون اساسی و سازوکارهای تشکیل نهادهای حکومتی را فراهم کند.

بە گزارش کردپرس فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، در پیامی به مناسبت بیست‌ویکمین سالگرد همه‌پرسی قانون اساسی دائمی عراق در سال ۲۰۰۵، اعلام کرد که در زمینه اجرای قانون اساسی و تفسیر مفاد آن مشکلاتی وجود دارد و پارلمان باید برای اصلاح این قانون اقدام کند.

وی در این پیام تأکید کرد: بیش از دو دهه پس از تدوین قانون اساسی عراق، تجربه نشان داده است که در اجرای مفاد این قانون و تفسیر آن مشکلاتی وجود دارد که موجب اختلال در اعمال اختیارات و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی شده است.

زیدان از جمله موارد مورد اختلاف را مسائل مرتبط با اکثریت پارلمانی، انتخاب رئیس‌جمهور، تعیین فراکسیون اکثریت پارلمان و دیگر بندهای مناقشه‌برانگیز قانون اساسی عنوان کرد.

رئیس شورای عالی قضایی عراق همچنین گفت: مجلس نمایندگان امروز در برابر مسئولیتی ملی و تاریخی قرار دارد و باید مفاد قانون اساسی را بازبینی کرده و اصلاحات ضروری را مطابق سازوکارهای تعیین‌شده در خود قانون اساسی به انجام برساند؛ به‌گونه‌ای که اصلاحات با قوانین و اراده مردم سازگار باشد.