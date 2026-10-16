مرگ ٣ نفر بر اثر مسمومیت با گاز چاه در ارومیه

به گزارش کردپرس، فرزین رضازاده افزود: ساعت ۱۸:۱۵ عصر امروز گزارش حادثه در جاده دریا نرسیده به روستای قره‌حسنلو خواجه‌پاشا به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ اعلام شد که بلافاصله سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

وی اضافه کرد: بر اساس گزارش افراد حاضر در صحنه، نخستین فرد برای تعمیر پمپ شناور وارد چاه شده که به دلیل تجمع گازهای سمی و کمبود اکسیژن دچار خفگی می‌شود

وی ادامه داد: دو نفر دیگر از افراد حاضر در محل نیز به قصد کمک به فرد اول وارد چاه می‌شوند که آن‌ها نیز به دلیل استنشاق گازهای مرگبار محبوس‌شده و در فضای بسته، دچار گازگرفتگی شدید شده و جان خود را از دست می‌دهند.

رییس اورژانس آذربایجان غربی ادامه داد: با وجود حضور سریع تیم‌های اورژانس در محل، هر سه نفر حادثه‌دیده پیش از رسیدن، به دلیل شدت گازگرفتگی جان باخته و فاقد علایم حیاتی بودند.

رضازاده اظهار کرد: فضاهای محبوس مانند چاه‌ها و مخازن، به شدت مستعد تجمع گازهای کشنده و فاقد اکسیژن هستندو ورود به این اماکن نیازمند تجهیزات تنفسی استاندارد است.

وی از شهروندان خواست در صورت بروز چنین حوادثی، از ورود خودسرانه به چاه برای نجات دیگران خودداری کرده و بلافاصله موضوع را به آتش‌نشانی و اورژانس اطلاع دهند تا از وقوع فجایع زنجیره‌ای انسانی جلوگیری شود.