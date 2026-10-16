کردپرس
پارلمان عراق به ۱۴ نامزد تصدی سمت‌های وزارتی و دولتی رأی داد
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ ۱۲:۰۵ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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پارلمان عراق به ۱۴ نامزد تصدی سمت‌های وزارتی و دولتی رأی داد

مجلس نمایندگان عراق در جریان رأی‌گیری درباره ترکیب دولت، به ۱۴ نفر برای تصدی سمت‌های معاونت نخست‌وزیری، معاونت ریاست دولت و وزارتخانه‌های مختلف، از جمله کشور، دفاع، برنامه‌ریزی، آموزش عالی، فرهنگ و گردشگری رأی داد.

بە گزارش کردپرس 

مجلس نمایندگان عراق به ۱۴ نامزد برای تصدی سمت‌های دولتی رأی داد که در میان آنها نامزدهای معاونت نخست‌وزیری، معاونت ریاست دولت و شماری از وزارتخانه‌های کابینه دیده می‌شود.

بر اساس فهرست منتشرشده، افراد زیر برای تصدی سمت‌های دولتی رأی اعتماد دریافت کردند:

  • محسن علی اکبر مندلاوی: معاون نخست‌وزیر

  • لیث هادی خزاعلی: معاون نخست‌وزیر

  • محمد علی تمیم: معاون رئیس دولت

  • یاسر عبد سخیّل محمد مالکی: وزیر کشور

  • نایف مکَیف شمری: وزیر دفاع

  • قتیبه غازی مجید حمید: وزیر برنامه‌ریزی

  • حیدر بها صاحب حسینی: وزیر آموزش عالی و پژوهش علمی

  • یاسین محمد حمد عیساوی: وزیر فرهنگ

  • ریباز محمد عبدالله حملان: وزیر عمران و نوسازی

  • محمد رعد موسوی: وزیر کار و امور اجتماعی

  • صفا مهدی صالح کنانی: وزیر ورزش و جوانان

  • محمد صاحب دراجی: وزیر اقتصاد دیجیتال، حکمرانی، علوم و فناوری

  • علی عبدالهادی دخِیلی: وزیر گردشگری

  • محمد سمعان کنعان یوسف: وزیر دولت

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