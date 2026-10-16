مجلس نمایندگان عراق در جریان رأی‌گیری درباره ترکیب دولت، به ۱۴ نفر برای تصدی سمت‌های معاونت نخست‌وزیری، معاونت ریاست دولت و وزارتخانه‌های مختلف، از جمله کشور، دفاع، برنامه‌ریزی، آموزش عالی، فرهنگ و گردشگری رأی داد.