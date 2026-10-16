پارلمان عراق به ۱۴ نامزد تصدی سمتهای وزارتی و دولتی رأی داد
بە گزارش کردپرس
مجلس نمایندگان عراق به ۱۴ نامزد برای تصدی سمتهای دولتی رأی داد که در میان آنها نامزدهای معاونت نخستوزیری، معاونت ریاست دولت و شماری از وزارتخانههای کابینه دیده میشود.
بر اساس فهرست منتشرشده، افراد زیر برای تصدی سمتهای دولتی رأی اعتماد دریافت کردند:
-
محسن علی اکبر مندلاوی: معاون نخستوزیر
-
لیث هادی خزاعلی: معاون نخستوزیر
-
محمد علی تمیم: معاون رئیس دولت
-
یاسر عبد سخیّل محمد مالکی: وزیر کشور
-
نایف مکَیف شمری: وزیر دفاع
-
قتیبه غازی مجید حمید: وزیر برنامهریزی
-
حیدر بها صاحب حسینی: وزیر آموزش عالی و پژوهش علمی
-
یاسین محمد حمد عیساوی: وزیر فرهنگ
-
ریباز محمد عبدالله حملان: وزیر عمران و نوسازی
-
محمد رعد موسوی: وزیر کار و امور اجتماعی
-
صفا مهدی صالح کنانی: وزیر ورزش و جوانان
-
محمد صاحب دراجی: وزیر اقتصاد دیجیتال، حکمرانی، علوم و فناوری
-
علی عبدالهادی دخِیلی: وزیر گردشگری
-
محمد سمعان کنعان یوسف: وزیر دولت
دیدگاه کاربران