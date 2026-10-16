وزیر نفت عراق اعلام کرد که کشورش به دنبال افزایش تولید نفت در میادین کرکوک به ۴۵۰ هزار بشکه در روز و بهره‌برداری از روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب استاندارد گاز است.

بە گزارش کردپرس باسم محمد خضیر العبادی، وزیر نفت عراق، امروز پنجشنبه بر روند انتقال عملیات از شرکت نفت شمال و شرکت گاز شمال به هیئت بهره‌برداری مشترک میادین چهارگانه کرکوک شامل کرکوک، بای حسن، خباز و جمبور نظارت کرد.

شفق نیوز، در این بارە نوشت: این اقدام در چارچوب برنامه‌ها و راهبرد دولت و وزارت نفت عراق برای توسعه صنعت نفت و گاز این کشور انجام شد.

این فرایند از طریق ارتباط تصویری برگزار شد و وزیر نفت عراق در جریان آن، این قرارداد را مهم توصیف کرد و گفت که هدف‌گذاری برای دستیابی به سطح بالاتری از تولید نفت، تا سقف ۴۵۰ هزار بشکه در روز، و بهره‌برداری از روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب استاندارد گاز در نظر گرفته شده است.

العبادی تأکید کرد که اجرای این پروژه مستلزم تلاش مستمر و شبانه‌روزی برای تحقق اهداف تعیین‌شده و تأمین منافع اقتصاد ملی است.

وی شرکت «بی‌پی» را شریکی راهبردی و فعال در زمینه سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز دانست و گفت که همکاری با این شرکت در قالب یک تیم واحد، تأثیر مثبتی بر پیشبرد پروژه خواهد داشت و به مقابله با چالش‌ها و موانع کمک می‌کند.

وزیر نفت عراق همچنین اعلام کرد که این وزارتخانه حمایت‌های لازم را برای اجرای پروژه در اختیار شرکت قرار خواهد داد تا اهداف موردنظر با تلاش مستمر شرکت‌های نفت شمال و گاز شمال و با نظارت معاونان وزیر در امور استخراج و گاز محقق شود.

به گفته العبادی، این پروژه طرحی یکپارچه برای بهره‌برداری از منابع نفت و گاز است و در مرحله آینده، آموزش نیروهای متخصص وزارت نفت و انتقال دانش فنی و فناوری نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی افزود که ارائه خدمات اجتماعی، ساخت تأسیسات و امکانات موردنیاز ساکنان محلی را نیز شامل می‌شود.